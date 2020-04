Andria: la piccola Lea nasce in casa con mamma e papà. sta bene

L'immagine migliore che ci ha accolti quando siamo arrivati ??è stata quella della madre e della figlia baciate e sempre con il cordone ombelicale attaccato, ha detto la dott.ssa Maria Grazia Garribba e l'infermiera Michele Massaro nei primi momenti della vita della piccola Lea, una bambina pugliese che è venuta al mondo solo alla presenza di sua madre e suo padre. Lea aveva fretta di nascere ed è venuta al mondo nella casa di famiglia di Andria con l'aiuto di suo padre e dell'Asl Bt che ha raccontato l'episodio che si è verificato nella notte di giovedì 23 a venerdì 24 aprile sui suoi social network. I dottori e le infermiere del 118 hanno assistito la madre Graziana e il padre Giuseppe.

Sfortunatamente, la situazione è cambiata in pochi minuti e i due genitori non sono riusciti a raggiungere l'ospedale in tempo. Anche l'ambulanza 118 non è arrivata in tempo, quindi i due hanno dovuto farlo da soli, anche con l'assistenza remota di base degli operatori sanitari. "È successo tutto così all'improvviso, il dolore è stato subito molto forte e non siamo riusciti a trasferirci in ospedale, quindi mio marito ha chiamato il 118 e mentre aspettava l'arrivo dell'ambulanza ha lasciato la sua voce guida la tua infermiera esperta al centro operativo ", ha detto Graziana. "Gli operatori hanno finalmente assicurato mamma e bambina e l'hanno trasportata in ospedale "Abbiamo verificato le condizioni cliniche dei due e abbiamo scoperto che stavano bene. La ragazza era molto calda e li abbiamo portati entrambi al Bonomo Hospital di Andria" ricostruito i 118 servizi sanitari.

“Ringraziamo tutti i soccorritori che ci hanno aiutato in questo momento magnifico ed emozionante, sono stati in grado di supportare le nostre paure e anche di guidarci al telefono. Mio marito ha superato tutte le sue paure e, aiutato e supportato dai 118 operatori al telefono, ha dato alla luce la sua bambina ", ha detto la madre. Auguriamo alla nostra famiglia e alla piccola Lea i nostri migliori auguri, tutte le nascite in questo periodo difficile sono un segno di speranza ma ha certamente la capacità di dire come la bellezza della vita riesce a imporsi ", tale è il messaggio del direttore generale dell'ASL Bt Alessandro Delle Donne.