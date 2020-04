Fase 2 Coronavirus : Ecco cosa si potrà fare

Sì agli incontri con i propri cari, alla ripresa di attività sportive anche fuori casa purché lontane dagli altri e alle cerimonie funebri, ma solo in presenza dei propri cari. Il viaggio da una regione all'altra sarà sempre proibito, anche se è consentito tornare a casa. Questi sono alcuni dei punti del nuovo Dpcm con le nuove misure per uscire gradualmente dalla serratura annunciata ieri dal Primo Ministro Giuseppe Conte.

Viaggio - "Il viaggio motivato da comprovate esigenze professionali o situazioni di necessità o per motivi di salute è autorizzato e il viaggio è considerato necessario per incontrare i parenti a condizione che il divieto di riunione e di rimozione interpersonale di almeno un metro viene rispettato e le protezioni vengono utilizzate sulle vie respiratorie ". "In ogni caso - legge il testo - è vietato a qualsiasi persona fisica spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa da quella in cui si trova attualmente, ad eccezione di necessità lavorative comprovate, di assoluta urgenza o per motivi di salute, è comunque autorizzato a tornare a casa".

Trasporto garantito "ma evitare il sovraffollamento" - "Il Presidente della Regione organizza la programmazione del servizio fornito dalle compagnie di trasporto pubblico locale, anche non regolari, volto a ridurre ed eliminare i servizi rispetto agli interventi sanitari necessari per contenere il Emergenza COVID-19 sulla base di reali esigenze e al solo scopo di garantire il minimo di servizi essenziali, la cui fornitura deve tuttavia essere adattata per evitare il sovraffollamento di mezzi di trasporto nelle fasce orarie del giorno in cui il maggiore presenza dell'utente ". '' I passeggeri devono indossare una maschera, anch'essa in tessuto, per la protezione del naso e della bocca '' e '' negli autobus e nei tram, deve essere garantito un numero massimo di passeggeri, al fine di consentire la conformità a metro tra loro, segnando i luoghi che non possono essere occupati dai marker. Per la gestione della congestione del veicolo, la società può imporre al guidatore le disposizioni organizzative volte anche a non fare fermate ".'' Nelle stazioni della metropolitana, devono essere forniti diversi flussi di entrata e uscita e '' l'uso di sistemi di videosorveglianza e / o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare incontri, possibilmente con il possibilità di trasmettere messaggi audio / vocali / scritti ".

E ancora: fermare l'attività di biglietteria a bordo da parte dei conducenti; installare attrezzature, se possibile, per l'acquisto di biglietti self-service, che devono essere disinfettati più volte al giorno, segnando le distanze di sicurezza con adesivi specifici. aumento della frequenza dei veicoli nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri.

Obbligo di maschere in luoghi pubblici all'interno - Obbligo di maschere in luoghi pubblici all'interno - "Al fine di limitare la diffusione del virus COVID-19, è obbligatorio in tutto il territorio nazionale utilizzare un protezione delle vie respiratorie in spazi ristretti aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non è possibile garantire permanentemente il mantenimento della distanza di sicurezza ". '' Non utilizzare i mezzi pubblici se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore); se possibile, acquistare i biglietti elettronicamente, online o tramite l'app; seguire le indicazioni e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre una distanza di almeno un metro dalle altre persone; Utilizzare le porte di accesso al veicolo indicate per salire e scendere, rispettando sempre la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; sedersi solo in luoghi autorizzati mantenendo la distanza dagli altri occupanti; evitare di avvicinarsi o richiedere informazioni al conducente; durante il viaggio, disinfetta frequentemente le mani ed evita di toccarti il ??viso; devi indossare una maschera, o anche un panno, per proteggere naso e bocca ''.

Riapertura di parchi e ville - Dal 4 maggio riaprono parchi, ville e giardini, ma vi è ancora il divieto di raduni, al punto da consentire al sindaco di chiudere anche gli spazi verdi che sono emersi dall'isolamento, se necessario . "È vietata qualsiasi forma di raduno di persone in luoghi pubblici e privati ??- legge il testo del Dpcm - il sindaco può ordinare la chiusura temporanea di aree specifiche in cui non è possibile altrimenti garantire il rispetto delle disposizioni del questa lettera ". "L'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è soggetto al rigoroso rispetto delle disposizioni della lettera d)", o ai divieti di assemblaggio ", nonché alla distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può ordinare la chiusura di aree specifiche in cui non è possibile altrimenti garantire il rispetto delle disposizioni della presente lettera; le aree attrezzate per far giocare i bambini sono chiuse ".

Sport anche fuori casa - "Per consentire una graduale ripresa degli sport, dal 4 maggio l'allenamento di atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti dal CONI e dalle federazioni di interesse nazionale, ma solo nel rispetto delle regole di distanza sociale, evitare incontri. Quindi allenarsi a porte chiuse per le singole discipline ". "Ora, per fare attività fisica, puoi allontanarti da casa tua - ha aggiunto il Primo Ministro - ma rispettando la distanza di almeno due metri dalle altre persone se si tratta di un'attività sportiva più dinamico, mentre un metro sarà sufficiente se si tratta di una semplice attività fisica ”.

Per le imprese commerciali che puliscono due volte al giorno - Queste sono le misure per le imprese commerciali - 1. Mantenere la distanza interpersonale in tutte le attività e le loro fasi. 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno e in base agli orari di apertura. 3. Garanzia di adeguata ventilazione naturale e scambio d'aria. 4. Ampia disponibilità e accessibilità ai sistemi di disinfezione delle mani. In particolare, questi sistemi devono essere disponibili insieme a tastiere, touchscreen e sistemi di pagamento. 5. Utilizzo di maschere in luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi di lavoro in cui la distanza interpersonale non può essere garantita. 6. Uso di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, in particolare per l'acquisto di alimenti e bevande. 7. Accesso regolato e sfalsato secondo i seguenti metodi: a) allargando le fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati, una persona può accedere alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; c) per locali più grandi di quelli di cui alla lettera b), l'accesso è regolato in base allo spazio disponibile, differenziando, se possibile, le vie di entrata e di uscita. 8. Informazioni per garantire lo sdoganamento per i clienti in attesa di entrata.

Parrucchieri, barbieri, estetisti sono chiusi - La cura personale rimarrà sulla pista del fai-da-te. Anche dopo il 4 maggio, le attività relative ai servizi personali, tra cui parrucchieri, parrucchieri, estetisti, rimarranno sospese.

Palestre e piscine chiuse - "Le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri di nuoto, centri benessere, centri benessere (ad eccezione della fornitura di servizi relativi ai livelli di assistenza essenziali), centri culturali, centri sociali, centri sono sospesi nel tempo libero ".

Semaforo verde per il cibo da asporto - "Dal 4 maggio saranno consentite le attività di cibo da asporto" e non solo la consegna finora ", ma nessuno pensa che i raduni di fronte a" esercizi sono consentiti: " Dovrai fare la fila, inserirne uno alla volta e il cibo verrà mangiato a casa, non fuori dal ristorante.

No alle messe, sì ai funerali in forma limitata - "Le cerimonie civili e religiose sono sospese; le cerimonie funebri sono autorizzate con la partecipazione esclusiva di parenti e, in ogni caso, fino a un massimo di quindici persone, con una funzione che preferibilmente essere "aperto, indossando protezioni respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". Il testo specifica che "l'apertura di luoghi di culto è soggetta all'adozione di misure organizzative volte a evitare la raccolta di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e fare in modo che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro ".

Entrate e uscite sfalsate delle aziende - Per la gestione delle entrate e delle uscite dei dipendenti dell'azienda '', si preferiscono orari di entrata / uscita sfalsati al fine di evitare il più possibile il contatto nelle aree comuni (ingressi, spogliatoi, mensa). Per quanto possibile, è necessario dedicare una porta d'ingresso e una porta di uscita per questi locali e garantire la presenza di detergenti indicati da indicazioni specifiche ''. Nel settore, leggiamo ancora, "non sono consentite riunioni faccia a faccia. Quando questi sono caratterizzati dalla natura della necessità e dall'urgenza, nell'impossibilità di una connessione remota, la partecipazione necessaria deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, distanza interpersonale e pulizia / deve essere garantita un'adeguata ventilazione dei locali "." "I viaggi all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e in conformità con le istruzioni dell'azienda, tutti gli eventi interni e tutte le attività di formazione in classe sono sospesi e cancellati, anche se obbligatori, anche se già organizzati; è comunque possibile, se l'organizzazione dell'azienda lo consente, svolgere formazione a distanza, anche per i lavoratori che lavorano in modo intelligente " . '' Mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e / o qualificante entro i termini previsti per tutti i ruoli / funzioni dell'azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a causa dell'attuale emergenza e quindi di forza maggiore, non implica l'impossibilità di continuare ad esercitare il ruolo / la funzione specifici (ad esempio: il pronto soccorso, i vigili del fuoco e il pronto soccorso, possono continuare a intervenire in caso di se necessario, il conducente del carrello elevatore può continuare a funzionare come un carrello elevatore) "". "Il mancato rispetto dei protocolli che non forniscono livelli adeguati di protezione comporta la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza", spiega ulteriormente il Dpcm.

L'ingresso in azienda di lavoratori che sono già risultati positivi all'infezione da COVID 19 deve essere preceduto da una comunicazione preventiva relativa alla certificazione medica che dimostri il "prodotto negativo" del tampone secondo le procedure fornite ed emesse. dal servizio di prevenzione territoriale competente ''. Prima di entrare nel posto di lavoro, il personale può essere sottoposto a controlli della temperatura corporea. Se questa temperatura è superiore a 37,5 °, l'accesso al posto di lavoro non sarà consentito. Le persone in questo stato - secondo le indicazioni fornite nella nota - saranno temporaneamente isolate e indossando maschere non dovrebbero andare al pronto soccorso e / o all'infermeria dell'ufficio, ma devono contattare il proprio medico il più presto possibile e seguire le istruzioni le sue indicazioni. ''

'' Il datore di lavoro informa il personale e coloro che intendono entrare in azienda, prima della chiusura dell'accesso a coloro che, negli ultimi 14 giorni, hanno avuto contatti con soggetti sottoposti a test positivo per COVID-19 o proveniente da aree a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2 Se, al fine di prevenire lo scoppio di epidemie, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente prevede misure aggiuntive specifiche, come che, ad esempio, l'esecuzione di un buffer per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. ''

Gli esami ritornano all'università e le biblioteche riaprono - Gli esami ritornano all'università e le biblioteche riaprono nelle università italiane ", purché vi sia un'organizzazione degli spazi e lavori in modo tale da ridurre al minimo il rischio di prossimità e aggregazione e che vengano prese misure organizzative di prevenzione e protezione. "" Nelle università, in istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e in istituti di ricerca pubblici, esami, tirocini, è possibile svolgere attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e / o didattico ed è anche autorizzato l'uso delle biblioteche ", si legge nel testo, dove si specifica tuttavia che l'organizzazione degli spazi deve essere tale da ridurre rischi di prossimità e aggregazione.

No a feste, spettacoli e visite ai musei - Nessuna festa. Lo ha detto il Primo Ministro Giuseppe Conte alla conferenza stampa, ma è anche scritto in bianco e nero nel Dpcm che ha firmato. "Eventi, manifestazioni e spettacoli di ogni genere organizzati con la presenza del pubblico, compresi quelli di natura culturale, ricreativa, sportiva, religiosa ed equa, organizzati in qualsiasi luogo, pubblico o privato, come, per titolo, sono sospesi da esempio, feste pubbliche e private, anche in case private - leggi il testo - eventi di ogni tipo ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale da gioco, case da gioco e sale da bingo, discoteche e luoghi simile; in questi luoghi, tutte le attività sono sospese ". Inoltre, "i servizi di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi culturali ai sensi dell'articolo 101 del codice dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi del decreto legge del 22 gennaio 2004, n. 42" sono sospesi " .

Sospensione di eventi sportivi e partite - "Gli eventi sportivi e le competizioni di tutti i tipi e tutte le discipline sono sospesi, in luoghi pubblici o privati". Il Dpcm firmato dal Primo Ministro Giuseppe Conte parla chiaramente, lasciando poco spazio ai tifosi che speravano di tornare a guardare le partite sportive. Anche se l'allenamento dà il via libera, rigorosamente a porte chiuse.