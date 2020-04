Dieta keto: consigli, pasti e alimenti da acquistare quando il budget per la spesa è limitato

La dieta chetogenica caratterizzata da un basso apporto giornaliero di carboidrati, viene sempre più spesso considerata tra le persone che vogliono perdere peso. Una dieta che prevede il consumo limitato di carboidrati a meno di 50 grammi al giorno e un'elevata assunzione di grassi, quindi ricca di prodotti animali e verdure non amidacee come cocco e avocado. Alimenti spesso costosi per le persone con un budget limitato per la spesa. Questo articolo parlerà dei diversi modi per seguire la dieta keto in modo economico.

Suggerimenti per seguire la dieta keto quando il budget per la spesa è limitato

La maggior parte dei pasti nella dieta chetogenica sono a basso contenuto di carboidrati come carne, uova, oli, verdure non amidacee e cibi ricchi di grassi (avocado, cocco e noci). Alcuni suggerimenti per acquistarli quando il budget è limitato:

ACQUISTO ALL'INGROSSO: acquistare prodotti sfusi in alte quantità nei negozi all'ingrosso on line o durante gli sconti su grandi quantità come frutta secca, semi, cocco grattugiato e oli di condimento in contenitori sfusi; PROMOZIONI: se c'è spazio nel congelatore è possibile nei periodi di sconto fare scorta di carni, verdure non amidacee, avocado e altro. Durante la promozione è possibile acquistare anche alimenti non deteriorabili come frutta a guscio, semi e oli da conservare in dispensa; VERDURE DI STAGIONE: le verdure locali di stagione in genere hanno un costo minore di quelle fuori stagione. Bisognerebbe pianificare i propri pasti considerando le verdure non amidacee di stagione in vendita; CONGELAMENTO: possono essere sottoposte a congelamento molte verdure, semi, frutta keto- friendly, per esempio cavolfiori e broccoli in modo da rendere la spesa meno costosa rispetto all'acquisto di prodotti freschi, inoltre in questo modo le verdure si conservano per un tempo più lungo, non si deteriorano se non vengono consumate rapidamente; PIANO ALIMENTARE E INIZIO DELLA ROUTINE: programmare il piano dei pasti prima degli acquisti in modo da evitare una spesa inutile. Alcune preparazioni possono essere eseguite in anticipo come le uova sode o i piatti a base di pollo macinato in modo da rispettare il piano dietetico della settimana e evitare ordinazioni costose da asporto; OPTARE PER FONTI DI PROTEINE PIU' ECONOMICHE: alcuni alimenti keto- friendly sono molto economici come le uova che possono essere preparate in diverse modalità, il pollo intero già cotto che può essere congelato nelle sue parti, i tagli più economici del maiale, il filetto di manzo, la carne macinata e le cosce di pollo; EVITARE I CIBI CONFEZIONATI KETO-FRIENDLY: gelato e snack keto vengono venduti in genere ad un prezzo più alto, per questo è più conveniente farescorta di ingredienti sfusi da preparare secondo varie ricette al momento dello spuntino.

Lista della spesa per un piano alimentare keto economico

Elenco degli alimenti chetogenici economici:

FONTI DI PROTEINE ANIMALI: uova, tonno in scatola, pollo intero, cosce di pollo, costolette di maiale, carne macinata, carni fresche in porzioni da conservare nel congelatore, ricotta, yogurt greco bianco (intero);

GRASSI SANI: cocco grattugiato, noci, mandorle, noci pecan, semi (girasole, chia, canapa), burro di noci, olio di avocado, olio di oliva, latte di cocco, burro, burro chiarificato. Un consiglio è quello di congelare i cubetti di cocco e la polpa di avocado;

VERDURE NON AMIDACEE DI STAGIONE E SURGELATE: zucchine, broccoli, cavolfiore, asparagi, sedano, fagiolini, cavoli, cavoletti di Bruxelles, cetrioli, lattuga, spinaci, rucola, melanzane, funghi, peperoni e spaghetti di zucca;

FRUTTA A BASSO CONTENUTO DI CARBOIDRATI (di stagione o surgelate): lamponi, fragole, more, prugne, clementine, ciliegie, mirtilli e kiwi.

Esempio di piano alimentare keto (economico)

Programma di sette giorni con pasti keto convenienti. Alcuni alimenti inclusi come verdure non amidacee, carni, noci e semi possono essere modificati nel menù con altri cibi di stagione o in promozione. La quantità di carboidrati da consumare in un piano alimentare keto è individuale ed i pasti possono variare in base alle diverse esigenze.

GIORNO 1

COLAZIONE: ricotta con fragole e semi (congelati);

PRANZO: uova sode, cetriolo a fette conditi con olio di semi di canola oppure il preparato per condire l'insalata;

CENA: lattuga, carne macinata di tacchino, mix di verdure non amidacee e yogurt greco bianco.

GIORNO 2

COLAZIONE: omelette con tre uova, formaggio e spinaci, frutti di bosco (congelati);

PRANZO: zuppa di carne di pollo macinata, sedano, aglio, erbe aromatiche e yogurt greco bianco;

CENA: Braciola di maiale con fagiolini saltati e mandorle.

GIORNO 3

COLAZIONE: Frullato di lamponi (surgelati), burro di nocciole, spinaci e latte di cocco;

PRANZO:Insalata di tonno e peperoni rossi;

CENA: Riso di cavolfiore (acquistato o preparato con il robot da cucina) cucinato insieme ai broccoli (congelati), carne di pollo macinata, semi di sesamo, aglio e zenzero.

GIORNO 4

COLAZIONE: uova fritte, spinaci, burro o olio;

PRANZO: rollè di tacchino, yogurt greco bianco, peperoni a fette, cetrioli;

CENA: Hamburger senza bunker su un letto di verdure, condito con formaggio più un contorno di cavoletti di Bruxelles arrostiti.

GIORNO 5

COLAZIONE: yogurt greco bianco, noci;

PRANZO: insalata con uova sode, formaggio, peperoni a fette, funghi in salsa d'olio di oliva al limone;

CENA: polpette di mandorle tritate, spaghetti di zucca condite con olio di avocado e parmigiano.

GIORNO 6

COLAZIONE: peperoni in padella con funghi e formaggio grattuggiato;

PRANZO: Insalata di rucola (in scatola), cetrioli, ravanelli, semi di girasole e salsa all'olio d'oliva;

CENA: cosce di pollo con zuppa di cavolfiore al cocco.

GIORNO 7

COLAZIONE: Porridge di noci e semi con latte di cocco (in scatola);

PRANZO: Insalata di uova, yogurt greco bianco e bastoncini di sedano;

CENA: Filetto di maiale, melanzane, zucchine preparate con il burro e condite con il parmigiano.

Snack keto

La maggior parte dei pasti keto sono sazianti ma è possibile consumare uno spuntino durante i pasti. Alcuni snack keto economici da consumare a metà mattina o nel tardo pomeriggio sono per esempio le verdure a fette con burro di noci, yogurt bianco con frutti di bosco congelati aggiunti, semi e noci,1-2 uova sode, formaggio a pasta filata, bastoncini di sedano e ricotta, cioccolato fondente al 70% non zuccherato oppure zuccherato con stevia e patatite di cavolo arrostite (fatte in casa) condite con oli salutari.

Conclusioni