Coronavirus, quando possono uscire i bambini?

La fine delle restrizioni del 4 maggio porterà qualcosa di tanto atteso dai genitori: i bambini potranno uscire. Ma non sarà semplice: le precauzioni saranno numerose, a cominciare da quelle del distanziamento sociale. Su consiglio degli esperti - leggiamo nel Corriere della Sera - il governo del Primo Ministro Giuseppe Conte prende la decisione di lasciare finalmente i più piccoli fuori casa, raccomandando comunque che le famiglie evitino incontri e stretti contatti. "I bambini devono avere uno spazio di libertà con prudenza e la possibilità di uscire in sicurezza - spiega il sottosegretario per la salute, Sandra Zampa - Significa che il padre, la madre o comunque un adulto escono con loro, anche per evitare situazioni di aggregazione. "Genitori e figli dovranno rispettare alcune regole di sicurezza:" Dovranno indossare una maschera ", ha spiegato il Ministro della Famiglia Elena Bonetti - se questo serve a difendere la nostra popolazione dalla diffusione di virus ".

Un altro problema cruciale è legato alla ripresa del lavoro dei genitori. Non tutti possono permettersi una babysitter ed è per questo che Bonetti ha spiegato che "dobbiamo evitare scenari da incubo". "Ci sarà un congedo parentale diviso tra madri e padri, buoni per l'infanzia e assegni familiari", ha detto al Corriere della Sera. In breve, dobbiamo "strutturare una rete di servizi per supportare le famiglie già nel primo decreto". Per incontrare i genitori, un gruppo di parlamentari si rivolse al presidente Conte per chiedere "la centralità politica di ragazzi e ragazze in quarantena".

Dal 4 maggio, i giardini pubblici potrebbero riaprire. Finora i giardini pubblici recintati sono stati chiusi al pubblico a causa dell'emergenza di Covid-19 e le regole di Palazzo Chigi per i bambini si sono rivelate in qualche modo restrittive, con la possibilità - nemmeno ammesse in tutto le regioni - per fare solo brevi viaggi intorno alla casa. Da qui le chiamate a rivedere queste regole. Il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, ha proposto di consentire l'uso di spazi aperti delimitati per consentire "attività motorie e ricreative per i bambini, in modo controllato, con quote di partecipazione e con la distanza tra le persone ".

Con il riavvio, l'orientamento è riaprire i parchi e i giardini e consentire ai bambini, ovviamente accompagnati dai loro genitori (probabilmente solo uno), la possibilità di uno sbocco. Devono essere previste aree di gioco individuali all'interno dei giardini pubblici, evitando incontri e giochi tra bambini.