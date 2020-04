Filippo Magnini, la verità su Federica Pellegrini e il matrimonio con Giorgia Palmas

Filippo Magnini è pronto a sposare Giorgia Palmas. I due si sposeranno non appena sarà finita l'emergenza medica, mentre la sua ex fidanzata Federica Pellegrini sta pensando all'amore ma non ancora sul serio. La carriera continua ad essere la sua priorità e in una recente intervista, la campionessa di nuoto ha ammesso di essere single e che stava ancora aspettando l'uomo nella sua vita. Filippo Magnini sposerà Giorgia Palmas, la donna che lo ha conquistato immediatamente dopo la fine del rapporto con la ex.

E lo stesso Filippo ha rivelato perché la storia con Federica è finita. In un'intervista con Silvia Toffanin, parlando della sua ex fidanzata, ha confidato a Verissimo qualche tempo fa: "Era una bella storia, durata così a lungo, anni importanti. Federica ha un buon carattere duro , come coppia, so anche come levigare i miei angoli. Forse vivere insieme nella vasca da bagno e fuori, essendo molto socievoli, non ha aiutato ".

“Fede ha seguito il suo percorso nel nuoto. Non era più sicura dell'amore. Mi ha lasciato... Ho sofferto molto, speravo in un anno, ora ho girato la pagina, è finita. "Nel frattempo, la storia con l'ex velina di Striscia la Notizia continua a tutta velocità. La coppia è in quarantena a causa dell'emergenza medica e cerca di trascorrere del tempo insieme. "Tutto ciò che possiamo fare insieme, lo facciamo. - ha spiegato Giorgia Palmas - In cucina, a turno, ci aiutiamo a vicenda. La pulizia è la mia responsabilità Il cestino è il suo lavoro Per la cura dei nostri cani ci siamo separati: ne ho fatti uno, lui e il più piccolo insieme. Se dobbiamo scegliere una serie TV, di solito andiamo d'accordo e se Sofìa si unisce a noi, la scelta ovviamente appartiene a lei e noi siamo in linea ".

"Abbiamo riscoperto i giochi da tavolo in modo diverso rispetto a prima. E le carte: organizziamo tornei con tre giocatori. Sono io quello che esce per fare commissioni e in questi momenti, mi rendo conto di quanto mi manca anche d andare al supermercato con Giorgia e riuscire a tenere la mano per strada. Anche fare shopping negli affari sarebbe un lusso oggi. Vedendo che aspetto ha il mondo, completamente diverso da prima, mi sento solo anche se tiro fuori i cani, per un massimo di cinque minuti. È una sensazione strana, ma come sportivo, sono portato a pensare che i sacrifici vengano usati per ottenere risultati ", ha spiegato Magnini, che con Giorgia riacquistò il suo sorriso e il suo amore.