Uomini e Donne, Anticipazioni oggi mercoledì 22 aprile : Giovanna è confusa

Oggi nuovo episodio di Uomini e donne, con uno sguardo ora rifatto. Basta uno sguardo, infatti, per capire che la trasmissione di Maria De Filippi è completamente cambiata a seguito dell'emergenza del coronavirus, che ha spinto la produzione ad apportare le modifiche necessarie per conformarsi al nuovo decreto. Studi diversi, diverse modalità di corteggiamento, ma i protagonisti sono sempre gli stessi, anche se molti sono circoscritti. Nel nuovo ambiente in cui sono stati registrati i nuovi episodi di Uomini e donne, infatti, ci sono solo Giovanna Abate e Gemma Galgani.

Nell'episodio odierno di Uomini e donne, rivelato da Witty TV, Gemma continuerà la sua corrispondenza tecnologica con i suoi numerosi pretendenti. Tra tutti gli occhi blu e pantera, a cui si aggiungeva un altro pretendente: il punto incoronato, che si presentava con la signora con parole dolci dandole anche "lei".

Giovanna Abate sarà anche la protagonista dell'episodio, che sarà in grado di rivedere gli esterni registrati prima dell'emergenza con Alessandro Graziani e Sammy Hassan. Tuttavia, la ragazza dirà che è confusa per aver scoperto verità scomode. Sammy dirà anche: "Vorrei fare il punto della situazione, perché come ti ho detto che ti dirò sempre la verità, mi sentirei un bugiardo dicendoti che ti penso ogni giorno e che ero qui con ansia ". Il che porta all'idea che l'oggetto dei dubbi di Giovanna sia proprio il ragazzo in questione.