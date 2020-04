Esce Mister, il video del nuovo singolo di Karol Diac

E' il racconto del suo percorso interiore quello a cui abbiamo il piacere di assistere, grazie all'uscita del video di “Mister”: dopo “Here I am”, Karol Diac in questa seconda tappa ci racconta la ricerca della sua persona ideale. La voce calda di Karol esordisce quasi sussurrando “Mister mister can you see all the stars that would shine for me? Mister mister we gave it all catching my stars as they fall”, un'atmosfera sognante che pervade anche le immagini: il video descrive tutte le varie fasi di una relazione, mentre “Mister mister dance with me” diventa un mantra pop elettronico.



“Mister” esce con la Soulgem Records e l’etichetta discografica Papa Musique, il cui amministratore è Lelio d’Aprile e direttore artistico PapaDJ di Radio Montecarlo. Il brano è estratto dal secondo album di Karol “Bipolar Soul” ed è disponibile sia in versione originale che in versione club mix (prod. Bruce Blayne).





Personaggio eclettico e talentuoso in più ambiti, Karol Diac è nata a Cluj Napoca, dove si svolge ogni anno il grande festival di musica elettronica Untold, in una famiglia che ha le sette note nel sangue: sebbene lei abbia iniziato a fare musica relativamente tardi, ha un fratello e un cugino conosciuti come dj anche all'estero. Tennista a livelli agonistici e vincitrice di diversi titoli nazionali e internazionali, pratica questo sport fino ai 20 anni e si laurea in scienze motorie. Karol vanta anche una carriera da modella: ha sfilato infatti per marchi come Alviero Martini, Carlo Pignatelli e Desigual, ma nel 2017 arriva la svolta che la introduce al mondo musicale.





Inizia infatti a collaborare come cantante con una casa di produzione svizzera di musica elettronica e nel 2018 pubblica il suo primo album “Marionnette”. Tutti i brani di questo album portano la firma di grandi etichette italiane e straniere: Exia Recordings /Restate (Russia), Rock concerti (Italia) , Lovertrax M20 Radio (Italia) , D MAX (Germania) e vengono trasmessi da radio quali M20, Radio 105, Radio Montecarlo, oltre ad essere inseriti in compilation internazionali.







Sempre nel 2018 viene notata da Rockconcerti.it (agenzia di management che vanta in roster grandi artisti come Povia, Marco Masini e altri) che iniziano a promuoverla sul mercato musicale italiano e internazionale. Si esibisce quindi come dj in locali conosciuti della Versilia, della Riviera adriatica, del Veneto e all'estero (Svizzera, Ungheria, Austria, Romania, Spagna); sta inoltre lavorando sui prossimi obiettivi, che comprendono festival musicali mondiali come Untold, Electric Castle, Sziget, Tomorrowland sia come solista che come dj.







Nel 2019 Karol Diac pubblica il suo secondo album in qualità di produttrice e solista, “Bipolar soul”. La promozione del primo singolo è curata dalla famosa casa discografica Smilax Publishing in collaborazione con Lion Edizioni e Leone Tranquillo, che apre a Karol le porte delle radio italiane e segue personalmente l’andamento del nuovo singolo con grande cura. “Here I Am” viene presentata durante uno speciale di Rai Uno Sport dedicato a Karol che si è svolto al Foro Italico durante le semifinali di tennis: un'esperienza davvero unica per ricordare il passato come tennista ed il passaggio alla musica.







Altri traguardi importanti Karol li raggiunge nel 2019 proprio a Jesolo, la città in cui ora vive stabilmente: ad agosto viene inserita nella rivista Vivijesolo come protagonista del mese accanto a Federica Pellegrini e ad ottobre “Be your Hero”, fimata Sony Recordings, viene presentata durante i mondiali di Crossfit – Italian Team Series 2019 al Palainvent Jesolo. Anche “Battles” porta il nome Sony Recordings e questo fa sì che la visibilità dell'artista raggiunga livelli di spicco sia su Spotify che su Youtube.







Oggi il progetto principale a cui Karol si sta dedicando si chiama Borderline: un Dj set live, uno show portato sul palco da un collettivo, una famiglia, un gruppo eterogeneo in cui ognuno ha il suo ruolo ben preciso: grafici, tecnici, produttori, Djs, Mcs, musicisti, animazione, di cui Karol è orgogliosa fondatrice insieme a Bruce Blayne. Nel progetto Borderline 2020 ci sono vari eventi tra Milano, Malta, Ibiza, Formentera e l’Est Europa, quindi speriamo di vederla presto all'azione, sicuri che sarà artefice di nottate di grande intrattenimento e divertimento.