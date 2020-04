Multato un farmacista che porta medicinali a casa di chi non può uscire

Lo hanno multato perché dopo il rifornimento ha lavato la macchina per disinfettarla. Ha cercato di spiegare che è un farmacista e che alla fine del turno stava portando le medicine nelle case di coloro che non possono uscire, ma non volevano sentire alcun motivo. Questa è la denuncia di Andrea, 31 anni, di Landriano (Pavia) che lavora in una farmacia di Milano, raccolta da Fanpage.it.

La sanzione, arrivata per presunta violazione delle misure restrittive in vigore per l'emergenza del coronavirus, risale al 4 aprile. Smontato dal turno, Andrea andò a un distributore di benzina in via Ferrari, a due passi da Viale Cermenate, per fare rifornimento e pulire l'auto prima di portare a casa le persone che non potevano ottenere le medicine di cui avevano bisogno : "Lo faccio per aiutare, anche se sono più a rischio di contagio rispetto agli altri." In effetti, spiega il farmacista, soffre di una malattia cronica chiamata Pfapa: "È una sindrome rara che porta a febbre improvvisa anche a 40 gradi che viene trattata con una fiala mensile di Ilaris, un farmaco immunomodulatore, somministrato in ospedale. " Infatti, Andrea indossa la maschera dal 24 febbraio.

Arrivato alla stazione di servizio di Via Ferrari e dopo il rifornimento di carburante, Andrea stava per lavare l'auto quando una pattuglia della Guardia di Finanza lo notò e si fermò. I finanzieri gli hanno quindi chiesto, come al solito, perché non era a casa e impegnato in un'attività che non è una di quelle per le quali è autorizzato a lasciare la sua casa. “Gli ho spiegato che sono un farmacista, regolarmente registrato con l'ordine e quindi un membro dello staff sanitario, e che sono tornato a casa dopo il lavoro. Ho anche mostrato loro tutti i documenti, dalla mia registrazione per l'ordine alla patologia, ma non volevano sentire alcun motivo ", ha detto ad Andrea su Fanpage.it.

Andrea ha anche mostrato l'autocertificazione che mostra il percorso che avrebbe preso per tornare a casa, ma i finanzieri erano più interessati al fatto che stava lavando la macchina: "A quel tempo, ho detto che Mi sono occupato della disinfezione della mia auto, tramite lavaggio, per evitare di contaminare indirettamente i pazienti o che il veicolo rimanesse a sua volta contaminato, poiché non era utilizzato solo da me. Tuttavia, i soldati non volevano saperlo, spiegando che il motivo della sua fermata non era stato comunicato come parte dell'autocertificazione e che quindi dovevano procedere con la sanzione. Andrea ha quindi ricevuto una multa di 280 euro: "Non lo trovo giusto - spiega il farmacista -, per questo motivo ho già presentato una richiesta di annullamento alla prefettura". Al momento, tuttavia, rifiuta di pagare, "anche se spero che me lo diranno al più presto, sinceramente".