Pomeriggio 5 21 aprile 2020 : Anticipazioni e ospiti, streaming puntata di oggi

Se ritorna, fra poco, con la nuova puntata del Pomeriggio Cinque, programma che non vede crisi di ascolto neanche durante l'ergenza sanitaria. A condurre su Canale 5 Barbara D'Urso, con inizio dalle 17. Nell’ultima puntata è tornata a parlare di una triade molto amata dal mondo del gossip, ovvero quella tra Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso. Intervenuto nel programma, Riccardo Signoretti, direttore della rivista Nuovo, ha detto la sua sui tre che vivevano ora sotto lo stesso tetto. "Con la Lecciso c'è un cordiale distacco ..." ha spiegato il direttore parlando di Romina Power. “Al di là delle battute anche maliziose che ha fatto la Potenza, Al Bano e Loredana sono una famiglia“, ha affermato.

"Anche io e il padre dei miei figli siamo una famiglia", ha detto la D’Urso parlando dei suoi affetti e del suo ex marito Mauro Berardi. “Tu Barbara certo che una famiglia con il tuo ex e i tuoi figli ma non vivi sotto lo stesso tetto con lui. Al Bano e Romina sì ”ha puntualizzato Signoretti. Pomeriggio 5 si è occupata, come nell’ultimo mese, di cronaca e di Coronavirus. Senza ospiti in studio ci sono stati tanti collegamenti. Per lo streaming devi collegarti direttamente su mediasetplay.mediaset.it

Guarda su mediasetplay.mediaset