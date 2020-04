Coronavirus : I medici cinesi si risvegliano con la pelle nera - Video

Due medici cinesi infetti e gravemente malati di coronavirus hanno scoperto che la loro pelle aveva cambiato colore dopo essere sopravvissuta alla famosa malattia. Il Dr. Yi Fan e il Dr. Hu Weifeng, entrambi di 42 anni, si sono dimostrati positivi per Covid-19 durante il trattamento di pazienti presso il Wuhan Central Hospital a gennaio. I colleghi che si sono presi cura di loro hanno detto che i due erano stati rianimati e che la diversa pigmentazione della pelle sarebbe stata una conseguenza dell'uso di un farmaco con cui è stata trattata la malattia e della disfunzione epatica. I due medici hanno lavorato entrambi con Li Wenliang, l'oftalmologo 34enne che per primo ha dato l'allarme, poi è stato ucciso dal virus il 7 febbraio.

Yi Fan e Hu Weifeng sono risultati positivi il 18 gennaio, nel mezzo dell'emergenza in Cina. Sono stati prima portati all'ospedale polmonare di Wuhan e poi trasferiti due volte, secondo la televisione pubblica cinese CCTV. Nel giro di pochi giorni, le loro rispettive condizioni di salute sono peggiorate. Il dottor Yi è stato legato a una macchina per 39 giorni, ma ora sta meglio e fa parte di un'unità di terapia non intensiva. "Quando ne sono venuto a conoscenza per la prima volta, soprattutto dopo aver appreso delle mie condizioni, mi sono sentito spaventato. Ho avuto spesso incubi", ha detto. Le condizioni del dottor Hu erano anche peggiori e non si è ancora completamente ripreso, ma dopo 45 giorni attaccati alle macchine, è tornato a parlare, ma è ancora in terapia intensiva. Il dottor Li Shusheng, che cura i due operatori sanitari, ha detto che la pelle dei due medici è diventata scura a causa di un tipo di trattamento che gli è stato somministrato all'inizio del trattamento. Ha aggiunto che uno degli effetti collaterali del farmaco è proprio l'oscuramento della pigmentazione.