Emergenza Coronavirus, mascherine obbligatorie per tutti

A partire da oggi, entra in vigore l'ordinanza emanata dalla regione Toscana, che impone l'obbligo di indossare maschere per proteggere dall'infezione Covid-19 ogni volta che si esce di casa e in tutto luoghi aperti al pubblico, anche al chiuso. Le maschere sono inoltre distribuite gratuitamente ai cittadini in 1.150 farmacie e 230 supermercati. Ad oggi, la disposizione entra quindi in vigore anche nei comuni in cui la consegna di maschere gratuite ai cittadini non era ancora completa.

Nei giorni scorsi, infatti, la Regione aveva concesso un'estensione proprio per porre fine alla distribuzione. Più in particolare, viene attivato l'obbligo, con i conseguenti controlli, anche a Firenze, Livorno e Massa, gli ultimi comuni. Invece, è entrato in vigore ieri a Pisa, Carrara e Grosseto e nei giorni scorsi a Prato, Pistoia, Arezzo, Lucca e Siena. I primi a rendere esecutiva la misura regionale furono i piccoli comuni in cui la distribuzione delle maschere terminò più rapidamente. Devi solo presentare la tua tessera sanitaria o il tuo codice fiscale e ti verrà consegnato un pacchetto di cinque protezioni individuali, per un numero di 30 maschere al mese.

La tipologia è quella delle maschere non tessute, prodotte in Toscana grazie al nuovo "distretto di protezione" in grado di garantire una produzione di 1 milione di pezzi al giorno, e alle maschere chirurgiche standard acquistate da Estar nelle scorse settimane, 500 mila per giorno. Un totale di 1,5 milioni di dispositivi saranno disponibili al giorno.

"Non sarà quindi necessario correre in farmacia per prendere le maschere, saranno sempre disponibili e andranno ai punti prestabiliti in base alle consuete esigenze e ai metodi per recuperarle", raccomanda Alessio Poli, presidente del Coordinamento delle farmacie autorità comunali associate a Confservizi Cispel Toscana. La distribuzione avverrà attraverso farmacie affiliate, pubbliche e private, nonché nei supermercati delle grandi società di distribuzione con cui è stato firmato l'accordo.

Una postazione di lavoro verrà installata all'interno o all'esterno di ogni negozio, attiva dalle 9 alle 16, debitamente indicata e in grado di garantire il rispetto della distanza di sicurezza secondo le normative vigenti. Ogni stazione sarà gestita da dipendenti del Servizio sanitario regionale, che fornirà anche tutte le informazioni utili per il corretto utilizzo delle maschere.