Coronavirus, il piccolo da solo per un mese con i genitori malati: il papà muore, la mamma sopravvive

Il virus ha portato via suo padre. Sua madre è tornata a casa dopo un mese di ricovero ma lui, il piccolo di soli 5 anni, per il momento non lo sa e viene curato da un vicino: la donna deve rimanere in isolamento fino al 1 maggio. Il bambino era inizialmente in albergo, dove rimase in isolamento per un lungo mese, poi tornò al suo palazzo ad Ancona, al piano inferiore a quello della sua famiglia,

Suo marito ucciso da Covid-19 - Sua madre, Amal Messahoud, di origine tunisina, dal 2003 in Italia, dove ha sposato Younes, racconta a "Resto del Carlino" la sua storia con il virus. Al suo ritorno a casa, trovò gli striscioni di benvenuto preparati da amici e conoscenti, ma non ancora suo figlio, seguiti inizialmente dai servizi sociali del comune che lo avevano collocato in un hotel in isolamento e affidato a una famiglia dall'edificio in cui vive la donna. "Mio marito non ci è riuscito - ha detto dopo aver lasciato il tunnel della malattia, due settimane di terapia intensiva all'ospedale Torrette di Ancona -. Il virus ha attaccato il suo cuore e lo ha ucciso, io ho combattuto perché mio figlio mi stava aspettando ".

Amal dovrà aspettare altre due settimane prima di abbracciare di nuovo suo figlio. "Voglio essere sicuro che il male sia sparito." Nel frattempo, il ragazzo non sa nulla. Non sa che la mamma è tornata a casa e non sa nemmeno che suo padre è morto. "I due erano inseparabili - ricorda Amal - ... Sarà difficile dirlo a mio figlio". "Starò in Italia - afferma, che non intende tornare in Tunisia -. La nostra vita è qui".

Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, spiega che ha trovato alloggio in un hotel per il piccolo quando i genitori si sono ammalati. "Il Seeport lo ha accolto in una grande sala - ha detto - c'era il rischio di contagio, non potevamo affidarlo alle strutture minorili". Rimase quindi solo per un mese in hotel, dove sedusse tutti con la sua simpatia e timidezza. "Una sera, mentre guardava un film, disse:" Anche mio padre mi abbraccia così - dice il proprietario Guido Guidi -. Non potevamo dire niente. Sapevamo già che suo padre era morto"