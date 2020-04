Coronavirus: Decreto legge aprile bonus di 800 euro e reddito di emergenza

Nel nuovo, che sarà rilasciato alla fine della prossima settimana, dovrebbe esserci un, l'estensione dellae l'introduzione del. Lo ha affermato il sottosegretario all'economia, Pier Paolo Baretta, durante una conferenza stampa. "Ieri si è tenuto un incontro tra il Ministro Gualtieri e i rappresentanti di Anci e Upi, sottolinea, e si suppone che nel decreto di aprile si debba includere una dotazione di 3.000 miliardi". Tre miliardi per i comuni non rimborsabili, spiega, "significa una boccata d'aria fresca". Per quanto riguarda la CIG, Baretta sottolinea che "ci sarà sicuramente un'estensione del periodo" e anche "la trasformazione dei 600 euro in 800" dell'obbligazione. Nel cosiddetto decreto di aprile, quindi, ci saranno "entrate d'emergenza che influenzeranno quel segmento della popolazione che non ha entrate, né entrate né reti di sicurezza sociale".