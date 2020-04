Vincenzo De Luca alle regioni del Nord: Se aprite, chiudo la Campania

Tensione alla vigilia dell’incontro deicon Gioseppe Conte. Il governatore: «Pronto a vietare l’ingresso dai territori con più contagi». A scanso di equivoci, la posizione della Campania è estremamente chiara. L’apertura totale di una regione deve essere decisa a livello centrale sulla base di decisioni scientifiche, ed è una decisione che coinvolge tutto il resto del Paese. Per questa ragione e per evitare commenti stupidi, per quanto riguarda la Campania, - per evitare il diffondersi dell’epidemia - dovrà andare in quarantena chi arriva da regioni dove c’è un livello altissimo di contagio, e ancora riduzione del numero dei treni provenienti da quei territori e controlli rigorosi alle stazioni ferroviarie. Lo afferma