Coronavirus, ecco come sarà la riapertura nella fase 2

Il blocco imposto dal coronavirus dovrebbe concludersi il 4 maggio. Ma sarà davvero così? Molte persone lo chiedono. È ancora sconosciuto, poiché in questo periodo tutto è in corso e tutto cambia alla velocità della luce. Nel frattempo, tuttavia, il governo sta studiando il riavvio: come, cosa, quando. La fase due dell'emergenza deve essere definita, ma in questo momento stanno emergendo molti nuovi elementi. Molti, ad esempio, si chiedono come funzionerà il recupero dalle attività produttive.

Intanto circolano ipotesi di viaggio: sembra che saranno limitate per gli over 70 e per gli under 18. Ci sarà il divieto di incontrarsi all'interno e all'esterno, anche per i più piccoli. Le regole della distanza devono essere rispettate e, a quanto pare, saranno consentite solo a poche persone alla volta. Per quanto riguarda le aziende, sembra che alcune potrebbero aprirsi dopo il 25 aprile. I primi settori da riavviare saranno l'auto e la moda.

Ma sarà un decreto ministeriale per identificare quali attività verranno riavviate per prime. Sarà discusso lunedì 20 aprile al Consiglio dei ministri. In quell'occasione verrà anche affrontata la questione dello sblocco dei cantieri e del riavvio delle attività a basso rischio. Si parla anche della possibilità di riaprire fabbriche in grado di garantire il distanziamento sociale. Il Mise sta premendo per riprendere queste attività già dal 22 aprile. Ma i sindacati non sono della stessa opinione.

Ovviamente, quando i negozi e le altre aziende possono riaprire, devono seguire regole precise. I luoghi, ad esempio, dovrebbero essere accuratamente puliti due volte al giorno. I dipendenti devono ricevere guanti, maschere e gel disinfettante. Gli ingressi saranno limitati e dovranno essere seguite le regole dello spazio. Molti continueranno a lavorare con il lavoro da casa. Le aziende devono anche avere un medico interno di riferimento; se ciò non è possibile, sarà necessario rivolgersi a un medico dell'Autorità sanitaria locale.

Ma quali sono le classi di lavoratori maggiormente a rischio? Alcuni settori come l'agricoltura, la pesca, l'industria manifatturiera, l'editoria, le agenzie di viaggio e le biblioteche sono considerati a basso rischio. Rischio medio per ristoranti e attività sportive, trasporti e scuola. Il rischio di trasporto aereo, assistenza sociale e cure mediche rimane elevato.