Giorgia Trasselli : Raimondo Vianello e Sandra Mondaini morti insieme, come accade nei grandi amori

Giorgia Trasselli, l'attrice nota per il ruolo della tata nella sitcom Casa Vianello, ricorda Raimondo a 10 anni dalla scomparsa, raccontando a Fanpage.it dell’intesa con Sandra Mondaini dentro e fuori dal set, del profondo affetto per quei bambini che decise insieme alla moglie di adottare e dell'ultimo incontro in ospedale, pochi mesi prima della morte. "Mancano il suo garbo, la sua arte, soprattutto l'ironia e il divertimento che ci procurava. Era molto simpatico Raimondo, anche fuori dal set" racconta Giorgia Trasselli a Fanpage.it.

Sull'intesa con Sandra Mondaini spiega: "Mi ricordo che Sandra arrivava in studio senza sapere niente, lo dichiarava lei stessa. Noi eravamo lì tutti pronti con il copione e lei si rivolgeva a lui e gli chiedeva “Raimondo, qual è la trama?”. Raimondo rispondeva con questi occhi che roteavano verso il cielo, chiedendo aiuto a tutti noi. Erano già nella parte ancora prima di girare" e aggiunge "Erano legati senza esibizioni plateali. Bastava uno sguardo, una mano appoggiata sull'altra, senza esibizioni. È molto difficile per due artisti condividere la vita e il set ma loro si stimavano talmente tanto da riuscirci. C'era un’ammirazione reciproca, per l'artista e per la persona".

Sul successo delle sitcom degli anni 80/90, da Casa Vianello a Nonno Felice a Finalmente soli, Trasselli racconta: "Erano sitcom originate dalla grande commedia italiana con attori formidabili che reggevano la scena. Credo sia anche un problema economico quello di oggi: attori di questo tipo vanno pagati. Oppure è perché la tv è andata verso i prodotti cotti e mangiati, quelli che raccontano la vita delle persone con i reality, impoverendo l'aspetto artistico".

"Dei suoi sentimenti era molto geloso ma aveva una profonda umanità, una grande attenzione verso gli altri che la dicevano lunga sulla sua sensibilità", racconta l'attrice e sui bambini adottati dalla coppia: "Quei bambini li adorava, anche su di loro faceva delle battute terribili che tradivano tutto il suo affetto. Era tenerissimo, completamente conquistato".

Infine, Trasselli ricorda la morte di Raimondo Vianello seguita poco dopo da quella di Sandra Mondaini: "Quando Sandra è morta, pochi mesi dopo Raimondo, ho provato forte dolore. Ma anche un senso di meraviglia. Pensavo che avrebbe retto molto di più. Ne aveva passate tante, aveva affrontato e vinto un tumore, era stata sempre molto forte. Invece ho compreso che senza Raimondo non poteva stare, non ce l'ha fatta. Se n'è andato lui e lei si è sentita come persa. Capita nei grandi amori".

"Andai a trovarlo in ospedale pochi mesi prima della morte e mi rivolse uno sguardo dolcissimo. Il pubblico lo ricorda per il divertimento, l'ironia, il suo fascino ma era anche questo, un uomo dotato di profonda dolcezza" conclude Giorgia Trasselli.