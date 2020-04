Il piccolo Xander : Malato di cancro a 3 anni è costretto alla quarantena isolata

La commovente storia di un bambino di 3 anni. Il ragazzo è stato colpito da una devastante forma di cancro che non gli dà più speranza ed è costretto a vivere i suoi ultimi giorni di vita all'interno della sua casa a causa dell'emergere del coronavirus. Questa è la straziante storia del piccolo Xander Deeley, un bambino inglese di 3 anni di Solihull, nelle Midlands occidentali, che a causa della malattia che lo ha colpito ha perso qualsiasi difesa immunitaria e non può vedere nessuno tranne i suoi genitori.

"Quando ci è stato detto che non c'era più speranza, è stato drammatico, ma ora con il coronavirus abbiamo dovuto anche annullare molti progetti che avevamo deciso di fare per salutarlo per l'ultima volta", ha detto la mamma Jo, 42 anni. anni, che con suo padre Matt, 38 anni, si prende cura di lui. A causa del blocco imposto dal governo, ma principalmente per paura di infezione che potrebbe essere mortale per lui, la famiglia, composta anche dalla sorella maggiore di Xander, è isolata in casa senza alcun contatto con gli estranei.

I suoi genitori avevano organizzato un viaggio per lui a Disneyworld e in altri campi da gioco del paese, ma ha dovuto rimandare tutto. "Non possiamo nemmeno fare cose semplici come portarlo al parco o in spiaggia che ama", ha detto la famiglia. La terribile esperienza di Xander è iniziata nel giugno dello scorso anno quando ha iniziato ad avere problemi di equilibrio, inizialmente scambiati per un'infezione all'orecchio. Quando è iniziato il dolore, è arrivata la drammatica diagnosi di cancro al cervello. Il bambino ha subito tre interventi chirurgici e sessioni di chemioterapia e radioterapia. A marzo, tuttavia, si è scoperto che il cancro si era ulteriormente diffuso e che i medici gli davano poche speranze di vita.

La famiglia aveva pianificato l'ultima vacanza con lui, ma l'emergenza delha bloccato tutto. “Vedere le persone che escono ancora a prendere il sole e fare un picnic nei parchi, come se nulla fosse successo, è scioccante. So che non sono tutto, ma una manciata di persone non sembra ancora prendere sul serio la pandemia ", ha detto la madre di Xander, aggiungendo:" No, dobbiamo essere egoisti, dobbiamo pensare alle persone più vulnerabili, come Xander e proteggili ".

"Mi dà fastidio sentire la gente lamentarsi di essere intrappolata in casa mentre il paese è in uno stato di blocco. Molte persone ne usciranno e un giorno saranno in grado di tornare alle loro vite normali, ma questo non sarà il caso per noi. È improbabile che mio figlio sia ancora qui dopo tutto questo ", ha aggiunto Jo, aggiungendo:" Voglio solo che i genitori si rendano conto di quanto siano preziosi i loro figli. Può essere estenuante, ma stare con loro 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana mentre le scuole sono chiuse può anche essere un'opportunità per creare ricordi ".