Joe Biden contro Donald Trump : Bernie Sanders si è ritirato dalle primarie del Partito Democratico

Il senatore degli Stati Uniti Bernie Sanders si è ritirato dalle primarie del Partito Democratico prima delle elezioni presidenziali di novembre. Sanders ha annunciato la decisione al suo staff e presto terrà un discorso in streaming. Il suo ritiro rende comunque ufficiale ciò che era sicuro, dati i risultati principali finora: l'ex vicepresidente Joe Biden sfiderà Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre.

Sanders era rimasto l'unico sfidante per Joe Biden, ma dopo le sue vittorie iniziali nel New Hampshire e nel Nevada aveva subito molte perdite, anche negli Stati in cui era considerato un favorito e dove aveva vinto nel 2016, quando ha sfidato (perso) Hillary Clinton. In particolare, dopo le vittorie di Biden in Mississippi, Michigan, Missouri, Idaho, Florida, Illinois e Arizona, le possibilità di un ritorno per Sanders erano scarse.