Coronavirus : Più controlli su strade in weekend Pasqua

"Stiamo già rafforzando il controllo sulle strade attraverso pattuglie e blocchi della polizia locale, della polizia stradale e dei carabinieri: li vedranno nelle nostre strade in questi giorni e soprattutto nel fine settimana di Pasqua, nel giorni in cui la tentazione potrebbe venire di più per voltarsi ". Il sindaco di, Giuseppe Sala, lo ha annunciato in un video, sulla sua pagina, per valutare l'emergenza del coronavirus.

Intanto Giulio Gallera, consigliere per il benessere nella regione Lombardia, interviene sulla questione del pronto soccorso di Alano Lombardo (il procuratore di Bergamo ha avviato un'indagine per verificare come i primi casi che sono riusciti a creare un focolaio di infezioni nel area) e nega che dopo la prima infezione, la struttura non è stata disinfettata prima della riapertura. "Il tampone è stato realizzato il 22 febbraio, il risultato è arrivato il 23 e immediatamente il pronto soccorso è stato chiuso e disinfettato, quindi riaperto seguendo le istruzioni della Regione Lombardia. Allo stesso tempo, i tamponi sono stati fatti su tutto il personale e i pazienti con polmonite interstiziale e infezioni vengono immediatamente mappati ".