Gf Vip: cosa è successo tra Antonella e Patrick?

La quarta edizione di Gf Vip è in fase di completamento. Tra molte emozioni e colpi di scena, c'erano sicuramente forti discussioni e accese discussioni tra concorrenti, come quella ormai storica tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Nel dettaglio, la showgirl piemontese aveva accusato Patrick a di averla spinta, e poi ha indotto quest'ultimo ad arrabbiarsi per l'accusa ingiustificata. Dopo un periodo di amarezza, i due, tuttavia, si sono avvicinati di più nell'ultima settimana. Inoltre, poche ore fa, Patrick e Antonella sono tornati specificamente sull'argomento per spiegare le loro ragioni, rispettivamente.

Gf Vip: pace tra Antonella e Patrick

Due mesi dopo l'incidente, i due VIP hanno cercato di chiarire le loro posizioni una volta per tutte. Patrick ha precisato di essere stato gravemente ferito dall'accusa di Elia. Antonella, da parte sua, ha continuato a dichiarare di essere stata picchiata. Pertanto, i due hanno continuato a rivelare una diversa percezione di ciò che era accaduto. Tuttavia, ad un certo punto Patrick ha ammesso di aver pensato negativamente ad Antonella, ma poi ha cambiato idea. Insomma, tutto sembra chiarirsi tra Patrick e Antonella. Vengono nominati anche i due concorrenti, insieme ad Andrea Denver: tra loro saranno dichiarati gli ultimi finalisti ufficiali di Gf Vip 4.