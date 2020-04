Furgone cade giù : A Massa-Carrara crolla il ponte che collega Santo Stefano Magra e Albiano

L'improvviso crollo del ponte. È l'incredibile scena che si è svolta oggi, mercoledì 8 aprile, nella provincia di Massa-Carrara. Crolla il ponte che collega il villaggio di Albiano Magra con Aulla che attraversa il fiume Magra. Il crollo è avvenuto intorno alle 10:30. Il ponte, che collega la zona abitata di Santo Stefano Magra con Albiano, è letteralmente crollato su se stesso per tutta la sua lunghezza, provocando un forte boato che la popolazione locale ha chiaramente sentito. Numerosi vigili del fuoco e poliziotti si sono precipitati sulla scena in breve tempo per verificare i fatti. Non è rimasto nulla del ponte sull'autostrada provinciale 70 che attraversa il fiume e collega l'autostrada provinciale alla Sp62.

Secondo le prime informazioni, il crollo avrebbe coinvolto un furgone che stava attraversando il viadotto, ma è noto che il conducente sarebbe stato in grado di uscire dal veicolo. Due squadre di vigili del fuoco che attualmente operano sul posto, ma il team di Uso specializzato nelle attività di salvataggio sotto le macerie sono state anche avvisate per verificare che nessun altra persona rimanga intrappolata sotto le macerie del ponte crollato. Sotto l'edificio, infatti, si trova una pista ciclabile e pedonale, e i tempi non sono chiari se i pedoni fossero in transito. Anche il salvataggio in elicottero è intervenuto sulla scena. Fortunatamente, anche grazie alle misure per bloccare i viaggi per l'attuale emergenza sanitaria, al momento sembra che ci fossero solo pochi veicoli in transito sulla strada.