Coronavirus : La virologa Ilaria Capua non indossa la mascherina

La virologa Ilaria Capua è stata invitata dall'episodio DiMartedì ieri sera, il 7 aprile, in cui ha parlato dell'uso delle protezioni durante l'emergenza del coronavirus, sottolineando come l'uso spensierato di una maschera e dei guanti non impedisce la diffusione di Covid-19. Le sue parole erano molto chiare: "Non indosso una maschera". Un messaggio forte per coloro che, come il Governatore della Lombardia Attilio Fontana, hanno costretto i cittadini del territorio da lui amministrati a lasciare la casa solo con la protezione del naso e della bocca. Per Capua, non rappresenterebbe una giusta forma di contrasto, al contrario, rischierebbe di aumentare la possibilità di contagio se i cittadini, sentendosi sicuri della maschera, tendessero a non rispettare le regole ormai conosciute del distanziamento sociale. Già il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, aveva sottolineato come l'uso della maschera senza rispettare il misuratore di distanza tra le persone fosse fine a se stesso.

Capua ha anche aggiunto: “Le maschere sono molte e hanno funzioni diverse, sono una barriera fisica. Ma i virus possono passare, sebbene possano essere fermati da questa barriera fisica composta da maschere chirurgiche. Lascia le maschere con i filtri al professionista della salute ”. E poi i guanti, un altro strumento di protezione ampiamente utilizzato in questo periodo: “Guanti? Toccano tutto, ma non sono tenuti a toccare tutto. Quelli di lattice devono essere gettati via o quelli di cotone devono essere lavati, perché sono sporchi ”.