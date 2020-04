Calcio, la Serie A prepara il ritorno : in campo il 24 maggio?

I cittadini italiani stanno imparando la cosiddetta "fase 2", cioè il periodo che inizierà il ritorno alla normalità dopo l'emergere del coronavirus. Come il governo, il calcio sta studiando anche come e quando riavviare la Serie A, sempre in accordo con le misure nazionali per prevenire il contagio. Il problema del ritorno alla formazione è ancora aperto, è probabile che tu consideri il 4 maggio come la data per il recupero dell'attrezzatura, poiché la combinazione di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio dovrebbe suggerire al governo di chiudere almeno fino al giorno dei lavoratori.

Dopo praticamente due mesi senza gioco, l'ultima partita giocata è stata Juventus-Inter l'8 marzo, i giocatori avrebbero bisogno di almeno tre settimane di allenamento per ritrovare la forma e raggiungerebbero il primo appuntamento, il più ottimista secondo La Gazzetta dello Sport, il 24 maggio.

Lasciando un certo margine di sicurezza, e quindi altri sette giorni, arriviamo al 31 maggio, che persino i club sembrano considerare il più probabile per il riavvio. Come terza opzione, 7 giugno.

In ogni caso, giocare i 13 round per completare la Serie A richiederebbe sei settimane e mezzo, quindi l'unica certezza, dal momento che può essere definita come tale in un contesto in continua evoluzione e che deve mettere la salute in primo piano (con le porte chiuse e tutte le precauzioni secondo il protocollo Figc), è che il campionato finirà tra l'inizio e la metà di luglio.