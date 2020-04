Coronavirus, dopo il plateau inizia la discesa : riapertura a maggio

Il numero totale di casi di coronavirus in Italia aumenta a 135.586, con un aumento di 3.039: pertanto, la tendenza al ribasso è confermata, dato che l'incremento di lunedì è stato di 3.599 unità e di domenica addirittura 4.316. Questi sono i numeri forniti dal bollettino quotidiano sulla protezione civile. In un giorno ci sono 604 morti (ieri c'erano 636), mentre quelli recuperati sono aumentati di 1.555 (ieri di 1.022), il secondo valore più alto della storia. Per questo motivo, il numero di persone attualmente malate aumenta di appena 880 unità, rispetto ai 1.941 del giorno precedente, il più basso aumento dal 10 marzo.

Ma i dati sul ricovero spiccano, già in declino da giorni. Oggi ci sono 258 pazienti ricoverati in ospedale con un minor numero di sintomi (ieri erano aumentati di 27) e 106 ricoverati in terapia intensiva in meno in terapia intensiva (anche ieri erano diminuiti, in 79). In totale, 94.067 persone sono attualmente positive, 17.127 morti, 24.392 guariti.

L'ipotesi della riapertura a maggio è la più praticabile e affidabile. "Lo ha affermato Massimo Galli, capo dell'ospedale Sacco di Milano, all'Agorà di Rai 3. Per quanto riguarda le scuole, Galli ha dichiarato:" meglio delle scuole Non riaprono per una serie di ottime ragioni. Mi chiedo anche che senso avrebbe riaprirli per qualche giorno a maggio. "

In Cina, in 24 ore, il numero di nuove infezioni da coronavirus è quasi raddoppiato, a causa dell'aumento dei casi importati: ieri, i nuovi casi confermati, come annunciato dalla National Health Commission, erano 62 rispetto ai 32 del giorno precedente, la cifra più alta dal 25 marzo. Di questi 62, 59 sono importati.

Il numero di nuovi casi asintomatici è più che quadruplicato e ha raggiunto 137, anche qui la maggioranza (102) si riferisce a persone che arrivano dall'estero. Le infezioni totali sono 81.802, mentre i morti 3.333 morti.