Donald Trump contro l'OMS : minaccia di sospenderne i finanziamenti

Dopo aver incolpato l'amministrazione Obama, la Cina, i giornalisti, i governatori, la General Motors e gli ospedali per problemi di gestione dell'infezione da coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime settimane, il presidente Donald Trump ha anche criticato l'Organizzazione mondiale della sanità, minacciando di sospendere i finanziamenti e sostenendo che, nonostante sia stata ampiamente finanziata dagli Stati Uniti, ha prestato particolare attenzione alla Cina.

Durante la conferenza stampa quotidiana della Casa Bianca, Trump ha affermato per la prima volta che i fondi dell'OMS sarebbero stati "sospesi"; dopodiché, rispondendo alla domanda esplicita di un giornalista, si contraddiceva dicendo: "Non ho detto che lo avrei fatto". L'accusa principale di Trump è che l'organizzazione avrebbe lanciato l'allarme in ritardo, giudicandolo "inefficace nella maggior parte delle situazioni per limitare il movimento di persone e merci", come il presidente americano ha deciso contro la Cina il 31 gennaio. L'OMS, da parte sua, ha criticato il mantenimento delle tariffe durante la pandemia nelle ultime settimane e ha respinto qualsiasi "stigmatizzazione o discriminazione", riferendosi all'abitudine di Trump di parlare del "virus cinese" fino a pochi giorni fa. Trump non era riuscito a seguire adeguate misure di contenimento dei viaggi, minimizzare il coronavirus e confrontarlo nuovamente con l'influenza a metà marzo, dopo aver svuotato gli uffici governativi che avrebbero dovuto affrontare il contenimento della pandemia.

"Non chiudere i confini con la Cina, non farlo", ha detto Trump, parafrasando la dichiarazione dell'OMS e accusando l'organizzazione di "non vedere" l'epidemia quando è stata vista per la prima volta a Wuhan, in Cina. . "Non l'hanno visto. Non l'hanno segnalato." Su Twitter, Trump ha anche accusato l'OMS di essere "molto pro-cinese".

"L'OMS ha davvero fallito. Nonostante sia stato pesantemente finanziato dagli Stati Uniti, per qualche motivo è molto pro-cinese. Lo esamineremo attentamente. Fortunatamente, ho rapidamente respinto il suo consiglio di mantenere i nostri confini aperti alla Cina. Perché dare un consiglio così sbagliato? ».

In realtà, gli Stati Uniti non hanno mai chiuso i voli da e per la Cina, ma li hanno limitati concentrandoli solo in alcuni aeroporti. Chiunque venisse dalla Cina era ancora libero di venire negli Stati Uniti con una sosta in un altro paese, e quindi non poteva essere rintracciato, motivo per cui l'OMS ha raccomandato un attento monitoraggio ma nessun divieto. Il budget dell'OMS è di circa $ 6 miliardi, che proviene dai paesi membri di tutto il mondo. Nel 2019, gli Stati Uniti hanno contribuito per circa $ 553 milioni, equivalenti al 10 percento del finanziamento totale. Pertanto, una sospensione potrebbe avere conseguenze molto gravi.