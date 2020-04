Coronavirus, Johnson in terapia intensiva : Inglesi sotto shock

Il primo ministro britannico Boris Johnson è stato trasferito in terapia intensiva stasera all'ospedale St Thomas dopo che le sue condizioni sono peggiorate dopo il ricovero per coronavirus. Lo riporta Downing Street, specificando che il ministro degli Esteri Dominic Raab prende il posto per sostituirlo. "Da domenica sera i medici del St Thomas Hospital di Londra lo hanno curato dopo essere stato ricoverato in ospedale per sintomi persistenti di coronavirus. Nel pomeriggio, le condizioni del primo ministro sono peggiorate e, su raccomandazione del suo team medico, è stato trasferito al reparto di terapia intensiva dell'ospedale ". "Il Primo Ministro - riferisce Downing Street - ha chiesto al Ministro degli Esteri Dominic Raab, che è il Primo Segretario di Stato, di sostituirlo se necessario. Il Primo Ministro sta ricevendo cure eccellenti e ringrazia tutto lo staff del SSN (il servizio sanitario nazionale britannico) per il loro lavoro e dedizione. "

Il Primo Ministro britannico Boris Johnson è "un grande leader, un mio amico. È forte, gli auguro una pronta guarigione". Lo dice Donald Trump dopo che il primo ministro del coronavirus è stato trasferito in terapia intensiva.

La regina Elisabetta è stata informata stasera al Castello di Windsor, dove si è ritirata per precauzione con il suo consorte Filippo nel contesto dell'emergenza coronavirus, dal trasferimento di Boris Johnson in terapia intensiva presso l'Ospedale St Thomas di Londra. Lo ha riferito un portavoce di Buckingham Palace, affermando che il sovrano è stato contattato da Downing Street e in fase di aggiornamento. Nel frattempo, l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, la più alta autorità ecclesiastica della Chiesa anglicana, di cui la regina è nominalmente a capo, ha diffuso un messaggio che invita tutti ad approfondire i propri sentimenti di "compassione" nei suoi confronti. Primo Ministro, "tutti coloro che sono gravemente malati e coloro che si prendono cura di loro". "Invito le persone di fede ad unirsi a me nella preghiera per Boris Johnson e i suoi cari", ha scritto Welby.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio vuole che il Primo Ministro britannico Boris Johnson si riprenda rapidamente. "Gli italiani sono con il Regno Unito in questi tempi difficili. Siamo l'uno per l'altro. Fallo tornare presto, Boris Johnson!", ha detto il ministro, citato in un tweet di Farnesina.