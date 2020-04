Emergenza Coronavirus : I carabinieri consegnano la pensione a casa agli over 75

Poste Italiane e Arma dei Carabinieri hanno firmato un accordo in base al quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali sociale negli uffici postali, che normalmente riscuotono la pensione in contanti, possono richiedere di ricevere gli importi in contanti presso casa, delegando la polizia al ritiro. Il servizio, spiega una nota, non può essere fatto a coloro che hanno già delegato altri soggetti a raccogliere, avere un libretto o un conto postale o che vivono con i familiari o, in ogni caso, risiedono vicino a casa. L'iniziativa consente inoltre alle persone di essere protette da possibili rapimenti, truffe e rapine. In base all'accordo appena firmato, la polizia andrà agli sportelli postali per riscuotere le pensioni e poi consegnarle a domicilio dei beneficiari che hanno presentato domanda presso l'ufficio postale italiano emettendo un procura speciale.

I pensionati possono contattare il numero verde 800 55 66 70 che Poste mette a loro disposizione o chiamare la stazione dei Carabinieri più vicina per richiedere ulteriori informazioni. L'ufficio postale e la polizia continueranno a fornire pensioni a persone di età superiore ai settantacinque anni durante l'emergenza Covid-19.

Ancora una volta, lo scopo dell'accordo risponde all'obiettivo di una sicurezza comune per tutti, che è quella di adottare alcune misure straordinarie che riescono a limitare i movimenti fisici delle persone, prestando particolare attenzione e cura agli anziani, soggetti a un rischio maggiore. Sarà inoltre garantita la distanza interpersonale di almeno un metro, oltre a garantire protezione contro truffe e furti. Le prestazioni pensionistiche saranno riscosse dai carabinieri presso gli sportelli degli uffici postali, su richiesta, con autorizzazione scritta, dagli utenti richiedenti.