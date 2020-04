Morte di Ambra Ravanello : Le ricostruzione degli inquirenti sulla tragica scomparsa

Un evento davvero drammatico è quello che è successo venerdì 3 aprile a Latisana, in provincia di Udine. Una giovane madre di nome Ambra Ravanello è stata trovata morta nella sua casa dal suo compagno. Anche il suo bambino di tre anni era con lei. Molti furono sorpresi da questa terribile morte, perché tutto accadde all'improvviso, poiché la giovane donna era sana e felice. È stato scioccante per tutti quelli che conoscevano lei e i suoi familiari.

Secondo le informazioni rivelate nelle ultime ore, il compagno Matteo Ceccato è tornato a casa dopo pranzo, ma quando ha notato che il suo partner non stava rispondendo, è stato immediatamente allarmato. Nel momento in cui entrò in casa, fece la terribile scoperta. La ragazza stava guardando il terreno. Ha cercato di rianimarla e ha anche chiamato i soccorritori.

I dottori delle ambulanze, una volta arrivati ??a casa, fecero del loro meglio per fare tutto il possibile, ma nonostante i loro disperati tentativi, il cuore di Ambra Ravanello aveva smesso di battere. Tutto il suo lavoro è stato completamente vano. Il corpo della giovane madre è ora disponibile per il procuratore, che probabilmente potrebbe richiedere un'autopsia, per chiarire tutte le cause della morte della giovane madre, di soli trentun anni.

Secondo le informazioni emerse, la ragazza ha perso la vita a causa di una malattia improvvisa. Era originaria di San Michele dal Tagliamento e lavorava nel gruppo EMS come assistente alle vendite. Si era recentemente trasferito a Latisana con il suo partner. Era appena andata a vivere insieme e tutti dicono che era contenta di questo cambiamento e della famiglia che era stata creata. Il 19 marzo aveva anche festeggiato il suo compleanno. Ci saranno più aggiornamenti su questa storia e su tutti i risultati dei ricercatori.