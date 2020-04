Stefano De Martino e lo scherzo a Mara Venier : Ma mi stai prendendo per il c…

Anche Stefano De Martino è tra gli ospiti a Domenica In. ed è stato l'autore di una battuta di successo contro Mara Venier. Tra le grandi passioni di Stefano De Martino c'è la musica: sa suonare molto bene il piano e, poco prima dell'emergere del coronavirus, aveva comprato una tromba. "Uno strumento che mi ha sempre affascinato, mi sarebbe piaciuto imparare a suonarlo e avevo appena iniziato le lezioni", ha spiegato, "a causa dell'emergenza non ho potuto continuare, ma sto imparando da autodidatta". Con uno stratagemma, Stefano De Martino iniziò a giocare a replay, prendendo in giro la sfortunata Mara Venier : "Ma mi stai prendendo per il c ...?". Stefano De Martino ha continuato a scherzare così: "Non sottovalutiamo l'importanza della riproduzione, Bobby Solo ha vinto un Festival di Sanremo per noi".

Le cose si fanno più serie quando Stefano De Martino, marito di Belén Rodríguez e padre di Santiago, parla dell'emergenza del coronavirus: "Siamo qui, restiamo a casa ma mi rendo conto che è difficile per tutti". Questo virus sta eliminando quel lato umano e spontaneo, la tendenza a trovarci e abbracciarci". Quando Mara Venier chiede di Belén ì, Stefano De Martino risponde: "È di sopra, prende il sole sul balcone. Ora tutta Milano sembra vederla in costume da bagno ... ".