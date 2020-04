Campionato di Serie A : ipotesi giocare fino a settembre ottobre

Lavuole terminare la stagione in corso a tutti i costi, sospesa a causa di. Tanto che l'ipotesi di giocare fino a settembre-ottobre "plausibile". Così il presidente della federazione calcistica, Gabriele Gravina, in un'intervista alla domenica sportiva. "L'unico modo serio per gestire un'emergenza così grave è che non dobbiamo ancora chiudere le competizioni per la stagione 2019-2020 quest'anno". "Stiamo lavorando su tutta una serie di ipotesi per gestire meglio questa situazione. Una data di riavvio ipotetica è il 17 maggio, ma sappiamo, e lo sottolineo ancora una volta, che si tratta di un'ipotesi. " Gravina ha ribadito la necessità di terminare la stagione, anche a settembre-ottobre. "È un modo per evitare di compromettere non solo la stagione 2019-2020, ma anche la stagione 20-21".