Bonus figli fino a 14 anni : 80 a 160 euro per figli fino a 14 anni

Di recente, il ministro della famiglia Bonetti ha parlato di un'estensione del legame dei bambini per tutti. Lo ha annunciato pubblicamente: il cosiddetto Baby Bonus costerà tra 160 e 80 euro secondo l'ISEE. Questo, per tutte le famiglie con bambini di età inferiore a 14 anni. Le proposte del governo previste nel prossimo decreto di Cura Italia di aprile iniziano a occupare spazio, proprio per affrontare tutte le conseguenze economiche di un'emergenza che non è più solo salute.

Il ministro della famiglia Bonetti ha parlato durante un'intervista a Radio Capital: "Si tratta di estendere tale sussidio alla nascita che abbiamo introdotto nella Legge sul bilancio solo per i neonati 2020 a tutti i bambini di età inferiore ai 14 anni. Va da 80 a 160 euro al mese e ho chiesto di includerlo già nel decreto di aprile ". Inoltre, per quanto riguarda la circolare del Ministero dell'Interno sulle passeggiate di un padre con i suoi figli, Bonetti tende ad aggiungere un chiarimento: "Fino al 13 aprile non deve cambiare niente, ma la madre non è fuorilegge se fa uscire dalla porta di casa un bambino".

Aiuti che potrebbero aiutare concretamente le famiglie in difficoltà a causa di un'emergenza che è diventata non solo sanitaria ma anche economica. Il bonus sarà richiesto all'INPS. E mentre apprendiamo in Repubblica, per quanto riguarda la tata bonus, Elena Bonetti ha aggiunto: "Questo succede anche tramite INPS. Sarà disponibile non appena il sito web INPS riaprirà l'applicazione". Nel decreto approvato, spiega il ministro, "esiste un calcolo generale, tra il congedo parentale e i buoni per l'infanzia, di 1,3 miliardi. Alle famiglie italiane dico: poiché esiste un secondo decreto e le misure dovranno essere prorogate, Mi impegno ad aumentare le risorse ".

Durante l'intervista, Bonetti ha anche parlato di altri argomenti che riguardano da vicino i bambini: “Poiché non torneremo alla normalità il 14 aprile e non saremo in grado di farlo nei prossimi mesi, dobbiamo già chiederci oggi le regole, i metodi e gli orari riorganizzare la vita perché stare a casa continuerà ". Aggiunge: "Per i bambini e i giovani, la salute mentale e fisica è anche legata alla possibilità di stare all'aria aperta. Dobbiamo valutare le regole, che probabilmente non consentiranno gli sport di squadra, e possiamo darci nuove regole seguendo scienziati ".

Elena Bonetti ha dichiarato: “Si può dire che i bambini hanno accesso a palestre precedentemente disinfettate, ad esempio. Non sarà il 14 aprile, potrebbe essere il 1 ° maggio o il 15 maggio. "La valutazione delle regole ti darà una migliore comprensione di come gestire ogni aspetto dell'emergenza sanitaria in corso che, ora più che mai, ti richiede di non abbassare la guardia e rimanere vigili in tutte le aree che riguardano la vita quotidiana dei cittadini.