Coronavirus, camionista positivo continua a lavorare e gira l’Italia intera

A volte la stupidità umana non conosce limiti: quello che stiamo per raccontarti è la storia di un camionista padovano che, nonostante sia stato sottoposto a quarantena, invece di aspettare il risultato nell'isolamento della casa secondo ciò che prescritto, si imbarcò fuori dal suo camion e si diresse in Italia. Il tampone al quale era stato sottoposto era positivo. L'uomo, un impiegato di 60 anni di una società di Reggio Emilia, è stato denunciato dalla polizia di Orvieto.

Quando raggiunse la città dell'Umbria, l'uomo non si sentì bene e fu portato all'ospedale di Perugia, dove si trovò positivo a cui era stato sottoposto. Sulla base di ciò che è stato ricostruito dalle indagini successive, aveva nascosto le sue condizioni non solo alla società per cui lavora, ma anche al collega che viaggiava con lui, mettendosi al volante per effettuare consegne in diverse aree del paese, mettendo a rischio la salute delle altre persone. Naturalmente, anche il collega sarà sotto osservazione. La paura di perdere il lavoro potrebbe aver avuto un ruolo fondamentale nel tuo comportamento.