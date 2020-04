Caserta, cade dal balcone a 3 anni e muore: lo strazio dei genitori

Un bambino di 3 anni è morto dopo essere caduto dal balcone. Il piccolo rumeno ha lottato per un giorno in una stanza dell'ospedale di Caserta. Sfortunatamente, qualsiasi tentativo di salvargli la vita è inutile. Per quanto ne sappiamo, il bimbo sarebbe scaduto da una finestra al quarto piano della casa in via Roma, nel centro.

Per la polizia di stato sarebbe un incidente; I genitori del piccolo sono disperati. Secondo quanto scoperto dalla polizia di Caserta, il piccolo sarebbe caduto dopo essere salito su un tavolo, sul quale era solito disegnare, che era vicino alla finestra. Sebbene le condizioni fossero gravi, sembrava che potesse essere salvato. Il bimbo aveva un braccio rotto e numerose fratture interne, inclusa una nel cranio; Durante la notte, le condizioni sono peggiorate ed è morto.