Coronavirus, aspettiamo il nuovo decreto: importanti novità per gli italiani

Il nuovo decreto di aprile con altre misure a sostegno dell'economia e degli italiani arriverà a Pasqua. Numerosi interventi dalla nuova sospensione dei pagamenti e conformità fino a maggio, dall'obbligazione locativa estesa anche alle proprietà non residenziali, in pratica ad alberghi, capannoni e studi professionali, mentre un'altra ipotesi che il governo sta ancora valutando è in una moratoria sul leasing di bar, ristoranti e pizzerie. Nel decreto di aprile ci sarà anche il sostegno a famiglie, lavoratori, lavoratori autonomi e aziende, l'estensione dei licenziamenti, nonché le entrate di emergenza, per coloro che non possono più lavorare e un mini-reddito da pagare ai lavoratori con partita IVA che riceveranno anche il bonus per il mese di maggio, secondo il viceministro Misiani, l'assegnazione aumenterà, pertanto si parla di un bonus da 600 euro a 800 euro.

Estensione del fondo di ridondanza con il motivo Covid-19, per ora concesso fino ad un massimo di 9 settimane; l'estensione del congedo parentale straordinario dell'INPS o, in alternativa, del buono per l'infanzia, vista la chiusura prolungata delle scuole. Rafforzamento dei fondi di garanzia per prestiti alle imprese e partita IVA; estensione dei termini fiscali che potrebbero essere estesi anche dall'IMU e dalla Tari.

Reddito di emergenza per i lavoratori domestici e gli operatori sanitari, Tata: Interventi di sostegno al reddito per 850.000 lavoratori domestici che hanno perso il lavoro a causa dell'emergenza del coronavirus. Bonus straordinario per bambini fino a 14 anni con assegno da 80 a 160 euro.

Primo decreto ministeriale del 1 ° aprile 2020: firmato dal primo ministro Conte, il nuovo primo decreto ministeriale del 1 ° aprile che estende la chiusura fino al 13 aprile 2020. Pertanto, tutte le restrizioni e le misure di contenimento sono Corrono dal 4 al 13 aprile.

"Se dovessimo allentare le misure restrittive, gli sforzi sarebbero vani, ha affermato il primo ministro, personalmente rimpiango che cadano a Pasqua, una vacanza così cara agli italiani" che prefigura anche "una fase 2, di graduale rilassamento e coesistenza con il virus" . Poi ci sarà la fase 3, l'uscita di emergenza, la ricostruzione, il rilancio ".

Passeggiate con chiarimenti minori da parte del Ministero degli Interni: Per quanto riguarda la circolare emessa il 31 marzo dal Ministero degli Interni, sono arrivati ??i chiarimenti di Lamorgese "La circolare del Ministero degli interni del 31 marzo, spiegata dal Ministero degli Interni, si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base delle richieste ricevute dalla In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i bambini minori è consentita a un genitore single di camminare, ogni volta che ciò si verifica vicino alla propria casa e a causa di movimenti motivati ??da situazioni di necessità o salute ". E questo per quanto riguarda i bambini.

Per quanto riguarda le attività motorie consentite, fatta salva la gara da solo e vicino alla casa, il Ministero degli Interni spiega che "è stato chiarito che, fatti salvi i limiti indicati, è consentito camminare da solo vicino alla casa". Ha ribadito che in ogni caso, le attività ricreative e all'aperto non sono consentite e l'accesso a parchi, ville, campi da gioco e giardini pubblici è ancora vietato. "E ancora:" In ogni caso, tutti i viaggi sono soggetti a un divieto di raccolta e, quindi, un obbligo di rispettare la distanza minima di sicurezza. Pertanto, le regole e i divieti di circolazione delle persone fisiche rimangono gli stessi. "

Pertanto, alla luce delle spiegazioni di Viminale sulle passeggiate con i bambini piccoli: le regole di viaggio non cambiano. Esiste la possibilità di uscire con un figlio minore da un padre single e solo di camminare, purché ciò avvenga vicino alla propria casa e a causa di movimenti motivati ??da situazioni di bisogno o di salute.

Il leader politico Crimi dell'M5 ha specificato in merito all'età delle passeggiate con i minori "Nessuno pensa che ci sia un allentamento dei controlli, se qualcuno pensa che un figlio di 15 o 16 anni, un minore, possa avere una scusa Non ho capito niente per uscire di casa: qui stiamo parlando di ciò che è necessario e di ciò che non lo è. Di tanto in tanto è necessario un bambino di uno o due o tre anni per farlo uscire e fargli capire che c'è un mondo fuori " . "È ben scritto che è una necessità e che il padre deve interpretarla, motivarla" come per qualsiasi autocertificazione. Quindi spetterà all'agente "determinare la situazione" anche in situazioni con esigenze diverse. Tuttavia, "è chiaro che per un bambino di due anni che vive in un appartamento di 40 metri quadrati, dopo due settimane di isolamento, potrebbe essere necessario portarlo fuori ancora più importante che portare fuori il cane. Bambini", ha spiegato. Crimi: Non capiscono cosa sta succedendo, devono essere accompagnati in questo momento, quindi è necessario rimuovere i bambini piccoli ".