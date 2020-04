Microbo senza cervello! Karina Cascella difende Elena Santarelli

Karina Cascella ha iniziato la sua carriera televisiva come editorialista per uomini e donne. I suoi modi espliciti (a volte troppo) e il fatto che non avesse i capelli sulla lingua presto la resero famosa. Amato e odiato dal grande pubblico. Sono passati molti anni da quei tempi. Nel frattempo, Karina Cascella è diventata madre, ha concluso la sua relazione amorosa con Salvatore Angelucci, che aveva incontrato nello studio di Maria De Filippi, e ora sta vivendo una relazione che sta andando bene con il suo nuovo partner Max Colombo, che ha anche già presentato la proposta di matrimonio.

Qualche mese fa, Karina ha annunciato l'inizio della convivenza su Instagram, dopo l'imminente matrimonio: "Da domani non saremo più solo io e te, ma saremo accompagnati dalla persona che hai conosciuto, amato e con cui vuoi vivere Sarà un nuovo inizio per noi, amore mio. " A causa dell'emergenza sanitaria, Cascella ha dovuto posticipare il matrimonio e in questi giorni sta intrattenendo i suoi fan sui social media, commentando anche ciò che accade a molti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Sempre schietta e senza peli sulla lingua, questa volta ha concentrato i suoi artigli su un ex pretendente per uomini e donne. Stiamo parlando di Soleil Sorge, che era già stato criticato ieri dal giornalista Alberto Dandolo e dalla showgirl Elena Santarelli, a cui Sorge ha risposto con un commento pacchiano: "Le do perché non la conosco e ha anche una certa età". ora evito di andare oltre anche con i miei pensieri sulla persona ... Forse avrebbe trascorso più tempo sulla sua felicità invece di agire come un nemico invidioso e frustrato, ma soprattutto ignorante, anche la sua carriera avrebbe di nuovo senso ", ha scritto.

A questo punto, intervenne la Cascella : “Ma questo microbo (perché è quello che è) è ancora davvero autorizzato a parlare? Ma questa Soleil Sorge è davvero, senza un minimo di cervello, attaccare e offendere una donna come Elena Santarelli? O Cecilia Capriotti? Fortunatamente, mi ha bloccato molto tempo fa, quindi non posso etichettarla ... perché? Perché ho scritto chiaramente ciò che penso di lei ", riferendosi a Soleil", una nullità che non dovrebbe avere l'opportunità di esprimersi perché parla solo senza senso ".

L'anno scorso, si era lanciata su Soleil dopo le sue osservazioni su Stefano Bettarini e la sua fidanzata Nicoletta: "Ma ci sta davvero facendo qui? Prima di tutto, non siamo sull'Isola della Tentazione, ma poi inizia con cosa supposizione. Hai intenzione di spezzare una coppia? E poi, è ovvio che certe cose nascono con il sentimento, perché poi ci sono situazioni terribili. Forse si sono conosciuti, è nato qualcosa di profondo. No, inizia con il principio di dire "Sì, beh, potrebbe essere qualcuno con cui divertirsi. "Un buon ragionamento, come una brava ragazza in breve. Osceno. Ho trovato questo video osceno. Osservalo, con tutto il dovuto rispetto quando parli. Ma, puoi dire qualcosa che non sapevi nemmeno? Cosa sapevi prima? Che abbia ballato? Se sarà un esempio per le ragazze, siamo in cattive condizioni. "