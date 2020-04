Verissimo : anticipazioni e ospiti sabato 4 aprile 2020

Attraverso il profilo ufficiale di Verissimo su Instagram, è stata trasmessa la solita promozione di Silvia Toffanin che ha annunciato tutti gli ospiti del prossimo episodio che, come sappiamo, sarà trasmesso domani, sabato 4 aprile 2020, alle 16:30 su Canale 5. I nomi dei VIP in questione, tra cui direttori, cantanti e attori famosi, sono davvero clamorosi, il che dimostra che, nonostante questo periodo di quarantena e le difficoltà causate dal coronavirus, il programma del fine settimana Mediaset non perde un colpo. Gerry Scotti sarà il primo ospite dell'episodio, con il direttore di Striscia La Notizia che ritorna dopo molti anni nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, quindi continua con Costanza Caracciolo, che recentemente è diventata madre per la seconda volte dal partner Bobo Vieri.

Ci sarà anche spazio per il cinema con Leonardo Pieraccioni e la sua simpatia, oltre a Gabriella Pession e la sua dolcezza, mentre Heather Parisi dovrebbe anche essere in contatto che dirà, molto probabilmente, come la quarantena dei coronavirus vive a Hong Kong (anche se l'avevi già pianificato su Instagram).

Infine, ci sarà spazio per la musica con due ospiti davvero importanti, due cantautori straordinari e di successo: stiamo parlando di Irama, che ha recentemente pubblicato il suo nuovo singolo "Milano" con Francesco Sarcina ed Ermal Meta, che è tornato in attività. dopo un lungo silenzio, e Mahmood. Questi dovrebbero essere gli estratti delle interviste di Verissimo che verranno trasmesse domani ma che, come sempre, sono già stati registrati pochi giorni fa. Da non perdere