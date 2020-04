Coronavirus, Claudia Galanti a Parigi : la gente non ha capito il pericolo

La modella e showgirlvive e affronta l'emergenza delcon i suoi due figli, Liam Elijah e Tal Harlow, ma non sembra apprezzare il comportamento dei suoi concittadini in questa situazione. La capitale francese la spaventa: "Vivo nel terrore, lo ha reso noto in un'intervista a" Chi ": la gente non capiva il pericolo. Dalla mia finestra, vedo persone in giro e agenti di polizia che usano mani difficili, ma il giorno dopo, proprio come prima. Gli anziani non usano la maschera. Esco per la spesa, ma i supermercati sono vuoti. È una tragedia. Mi sono documentata grazie alle informazioni raccolte in Italia. Ma credimi, l'80% dei parigini non ha capito nulla. "Certo, la paura è soprattutto per i loro figli:" Temo per me e i miei figli. La notizia dice un'altra verità e ne parla molto poco. La gente qui non provava terrore perché il governo si concentrava su altro". La scuola di mio figlio la scorsa settimana voleva mandare i bambini in gita e un viaggio era programmato in metropolitana. Fortunatamente, avevo già smesso di mandare i miei figli a scuola. "