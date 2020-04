Il dolore di Fiordaliso: Il coronavirus si è portato via la mia mamma, ma papà è guarito

In luttoche su Twitter afferma che a causa delha perso sua madre. Non solo, anche lei e sua sorella si sono ammalate. Ma ci sono anche buone notizie, il. "Piacenza: dannatamente covid-19 hai preso mia mamma, mi sono ammalata (ora sono guarita) mia sorella è ammalata (ora è guarita) ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto. Il virus corona vaff si è ripreso." Fiordaliso è di Piacenza, una delle aree più colpite dalla pandemia che ha invaso il nostro paese e il mondo per settimane. Recentemente Marina (questo è il vero nome) ha condiviso alcuni messaggi molto preoccupati: "Piacenza, devi spiegarmelo ... i centri commerciali sono chiusi per due settimane. Nello stesso centro apri supermercato con molte persone. Perché? Non ti ammali con le macchine? ".