Chi è la bella Jennifer Poni? Età e curiosità della collegiale di Pechino Express

Jennifer Poni è nata a Bergamo nel 2001 e ha acquisito una certa notorietà partecipando nel 2019 al reality show Il Collegio 3, che si svolge in una scuola nel 1968. La ragazza ha vissuto un'infanzia difficile: i suoi nonni l'hanno allevata a causa dei problemi di salute della madre, e l'assenza del padre. A causa di un ictus, la madre di Jennifer Poni non è stata in grado di prendersi cura di sua figlia, che è stata affidata alle cure dei nonni. La ragazza ha frequentato la scuola secondaria nella sua città, Bergamo. Pur essendo molto attiva su Instagram, dopo la sua partecipazione al College e a Pechino Express, è piuttosto riservata ai social network nella sua vita privata e sentimentale.

Sui suoi profili social, pubblica solo foto dei suoi amici e passioni: musica, viaggi e moda. Jennifer Poni partecipa a numerosi concerti in Italia e oltre. Jennifer sta attualmente collaborando con Nicole Rossi, ex partner "universitario", nel reality show Pechino Express, in onda su Rai 2.