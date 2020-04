Coronavirus e i nostri animali domestici: le risposte del Servizio veterinario

La diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19 sta avendo un impatto notevole sulla vita quotidiana di tutti. Pertanto, non sorprende che molti proprietari di animali domestici siano anche preoccupati per i loro amici a quattro zampe. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha annunciato che al momento non ci sono prove che gli animali domestici possano essere infettati dal nuovo Coronavirus e quindi trasmettere il virus direttamente all'uomo. Tuttavia, poiché le informazioni su questa infezione sono in costante evoluzione, è comunque ragionevole adottare misure precauzionali per proteggere i proprietari e gli animali domestici, pur continuando a proteggere il loro benessere.

Il Servizio veterinario dell'Autorità sanitaria dell'Alto Adige risponde alle domande più frequenti dei proprietari di animali domestici, in particolare di quelli isolati. Puoi portare fuori il cane? L'animale può stare comodamente seduto in casa? Cosa succede se sono in quarantena e finisco il cibo per animali domestici? Cosa devo fare se l'animale inizia a starnutire? Il servizio veterinario fa parte del dipartimento di prevenzione. Tra le varie attività, si occupa anche della protezione del benessere e della salute degli animali su base giornaliera, promuovendo l'applicazione dei principi di prevenzione. Qui puoi scaricare e leggere tutte le risposte.