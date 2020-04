Coronavirus : Oltre 13mila morti in Italia, quasi tremila contagiati nelle ultime 24 ore

I decessi in Italia perammontano a oltre 13.000. Secondo i dati pubblicati, nelle ultime 24 ore altre 727 persone hanno perso la vita, per un totale di 13.155 morti dall'inizio dell'emergenza. In totale, ci sono stati 16.847 guariti (più 1.118). Attualmente ci sono 80.572 casi positivi (un aumento nelle ultime 24 ore di 2.937 persone). Ci sono attualmente 48.134 persone in isolamento domestico, mentre 28.403 sono ricoverati in ospedale con sintomi: di questi, 4035 sono in. Il numero totale di casi dall'inizio dell'emergenza in Italia è quindi di 110.574. "Ad oggi, 191 pazienti sono stati trasferiti dalla Lombardia e da altre regioni, 63 con coronavirus. 30 pazienti sono stati trasferiti in Germania, grazie", ha detto il capo della