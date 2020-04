Bonus 600 euro, Inps offline : Le proteste di professionisti e autonomi

Migliaia di segnalazioni di cattivo servizio, presunti attacchi di hacker. Il sito web dell'INPS è stato chiuso alle 13:30 e riaperto poco prima delle 18:00, ma l'accesso è molto difficile. In particolare, sono stati segnalati rallentamenti per accedere ai servizi di prestazione dei coronavirus, che sono ancora bloccati da molte stazioni di lavoro. Anche il garante della privacy è intervenuto nel caso: "Questa violazione dei dati è un fatto molto grave, siamo molto preoccupati". "Nei giorni scorsi, e anche questa mattina, abbiamo ricevuto violenti attacchi da parte dei pirati", ha dichiarato il presidente dell'INPS Pasquale Tridico, spiegando le difficoltà incontrate oggi dal sito web dell'Istituto.

"Stamattina si sono aggiunti ai numerosi accessi, che hanno raggiunto 300 domande al secondo e il sito non ha resistito. Questo è il motivo per cui abbiamo sospeso il sito ”. Il portale INPS, dopo gli attacchi dei pirati, "verrà riaperto in varie occasioni per richiedere vantaggi a clienti, consulenti e cittadini", ha dichiarato Tridico a TG1. "Riapriremo - ha detto - dalle 8 alle 16 per clienti e consulenti e dalle 16 ai cittadini". Nel pomeriggio intervistato da Rainews24, il presidente dell'INPS ha ricordato che non esiste un ordine cronologico per il pagamento del bonus di 600 euro e che i pagamenti inizieranno il 15 aprile e proseguiranno tutti per tutto il mese ". L'istituto ha ricevuto 339.000 richieste di lavoro autonomo di coronavirus in poche ore.

"Per utilizzare questo servizio, è necessario inserire il codice PIN completo". "Il servizio sarà disponibile a breve." "Impossibile accedere al sito". Questi sono solo alcuni dei messaggi che molti italiani hanno letto dopo nella richiesta del bonus di 600 euro, finalizzato a sostenere i redditi di oltre 5 milioni di lavoratori (3,6 milioni di artigiani e commercianti, 340.000 TVA et co.co. co, 500.000 professionisti senza contanti, 660.000 lavoratori agricoli, 170.000 lavoratori stagionali e 80.000 lavoratori dello spettacolo).