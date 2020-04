Coronavirus, bollettino 1 Aprile : 110.574 casi, 13.155 morti (+727), 16.847 guariti, 1.118 più di ieri

Coronavirus, questo è ilin Italia oggi, 1 aprile 2020: 110.571 sono infetti, con oltre 80.000 italiani ancora positivi e oltre 13.000 morti. L'Italia, pertanto, rimane al culmine della diffusione del coronavirus. Il numero totale di persone guarite è in crescita, oggi 16.847, 1.118 in più rispetto a ieri. I dati sono stati presentati dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli., i nuovi positivi nella tripla di Milano. Triplica il numero di nuovi positivi nella Città Metropolitana di Milano, che oggi ha 611 casi in più colpiti dal coronavirus rispetto all'aumento di ieri che si è fermato a 235. Per quanto riguarda il dato relativo alla sola città di Milano, spiega il Consigliere Wellness regionale, Giulio Gallera, i vantaggi sono 159 (rispetto ai 96 di ieri). Gallera, tuttavia, ha parlato di "una chiara riduzione della pressione nei pronto soccorso della città".