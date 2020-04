Mi hai chiamato cane : Rissa al Grande Fratello Vip tra Sossio e Teresanna

Non c'è davvero pace al Grande Fratello Vip, sopraffatto dall'ennesimo scontro (sull'orlo di una lotta fisica) tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. La nuova disputa è scoppiata alla vigilia della semifinale, durante una cena in cui Sossio era seduto a tavola con un piatto cucinato da Teresanna, con il quale è stato in rotta di collisione per giorni. In quel momento, la gieffina lo derise: “Non ti capisco, non mi parli, quindi prendi il pollo che ho fatto con tanto amore per i miei amici. Non è che non voglio che tu mangi, ma hai questo atteggiamento come se gli altri non esistessero. Non dici buongiorno, non dici buonanotte. "

"Non sono falso, non ti sto calcolando", rispose Sossio, accusato all'epoca da Teresanna: "Quindi le tue scuse erano più che false?" "Mi sono scusato perché ho alzato la voce, ma nota che non c'è sensazione. Se sento che una persona ha una cattiva reputazione per me, non ho voglia di augurargli una buona giornata o una buona notte", rispose Sossio. A quel punto, i toni si sono sicuramente riscaldati ed entrambi hanno iniziato a urlare, con Teresanna particolarmente sconvolta dal fatto che Aruta aveva fatto la sua imitazione poco prima: "Dato che non dici buongiorno e buona notte, questo piatto non è per te! saluta, non ridere di me! All'inizio ho giocato con te, poi ho visto che sei un cane e che non consideri le persone e non voglio più giocare. "

Sentendosi definito "cane", Sossio si arrabbiò ulteriormente, definendo Teresanna come "sensibile" e quasi raggiungendo le mani di Pugliese, persino insultando il marito di Teresanna, Giovanni Gentile: "Modera i termini perché il cane sarà cosa! stai con te! " Prima che i due raggiungessero lo scontro fisico, gli altri gieffini intervennero per dividerli, con Patrick che li invitava a usare il buon senso e rispettare il delicato momento. Ieri, infatti, anche nel GF Vip Si osserva il minuto di silenzio nazionale per le vittime del coronavirus: "Oggi è un giorno di lutto, non è un giorno di lotta". La storia della spazzatura italiana come "Mai più" di Zequila contro Pappalardo, probabilmente discussa nell'episodio trasmessa questa sera, che decreterà la nomina dei finalisti.