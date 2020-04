Datelo a qualcuno più giovane : Coronavirus, a 90 anni muore dopo aver rifiutato il ventilatore

Ha rifiutato di lasciare che il ventilatore lo desse a qualcuno più giovane e morì poco dopo. La storia di Suzanne Hoylaerts, positiva per il Coronavirus, 90 anni di Binkom, viene dal Belgio, che è diventato protagonista di un estremo atto d'amore rifiutando il trattamento di terapia intensiva per fare spazio a coloro che hanno ancora tutta la vita avanti. In effetti, la donna è stata ricoverata in ospedale due settimane fa, il 20 marzo, dopo la comparsa dei primi sintomi di Covid-19, come difficoltà respiratorie e mancanza di appetito. Protetta, fu messa in isolamento fino a quando le sue condizioni non peggiorarono ulteriormente. A quel tempo, i medici le consigliarono di usare il ventilatore polmonare, ma lei rifiutò: "Ho vissuto abbastanza a lungo, ho avuto una bella vita", ha detto agli operatori sanitari. "Non voglio la respirazione artificiale, potrebbe essere utile per qualcun altro". ".

Dopo soli due giorni, Susanne è deceduta, aumentando l'elenco delle vittime di Covid-19 in Belgio, che è a 705. Sua figlia Judith, che ha detto al quotidiano olandese Het Laatste Nieuws, ha devastato sua figlia, ha dichiarato: " Non posso dire addio e non ho nemmeno la possibilità di partecipare al suo funerale. Non so nemmeno dove avrebbe potuto ottenere il Coronavirus poiché era sempre a casa e osservava scrupolosamente tutte le misure restrittive imposte dal governo ". In Belgio, il numero di infezioni da coronavirus è aumentato a 12.775, con 1.021 pazienti ospedalizzati in terapia intensiva. Anche la vittima più giovane in Europa è stata registrata qui: è una ragazza di 12 anni. Il bambino è morto nelle ultime ore dopo essere stato ricoverato in ospedale con i sintomi tipici della malattia. "È un evento molto raro che ci ha sorpreso", ha detto il virologo Emmanuel André, quasi piangendo.