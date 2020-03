Maddalena Corvaglia e il pacco sbagliato... ecco cosa ha ricevuto

Anche Maddalena Corvaglia, data l'emergenza del coronavirus, ha comprato online dei guanti di proteggersi. È ormai noto che questi articoli, così come le maschere e i gel igienizzanti, non si trovano da nessuna parte. Farmacie e negozi non li hanno da settimane e anche online, su siti specializzati e non specializzati, sono difficili da trovare o comunque l'attesa per la consegna è molto lunga. Ma l'esperienza vissuta dall'ex bionda Velina di Striscia lo conferma, può anche succedere che il prodotto acquistato in rete e arrivato a casa non corrisponda a quello effettivamente ordinato. Un evento inaspettato che Maddalena Corvaglia stessa ha raccontato sul suo profilo Instagram.

La Corvaglia aveva comprato (o meglio: pensato di comprare) guanti in lattice per coprirsi le mani ma quando aprì il pacco arrivò la sorpresa. Come spiega mostrando anche le foto dell'ordine fatte online, Maddalena Corvaglia aveva ordinato un pacchetto di guanti protettivi ad un prezzo abbastanza conveniente. Ma nient'altro che guanti! Nel pacchetto ha trovato molto di più. Ed è così che è iniziato nella didascalia post: “Mi dispiace ragazzi…. Vedi anche i guanti usa e getta in questa immagine? O ho delle allucinazioni ??? ".