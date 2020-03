Tutti morti : Coronavirus, aereo con a bordo medici e un paziente prende fuoco

Un aereo utilizzato per l'assistenza medica necessaria per combattere la pandemia di coronavirus è esploso al decollo dall'aeroporto "Ninoy Aquino". La notizia è avvenuta domenica 29 marzo, a Manila, nelle Filippine. L'aereo stava partendo per Tokyo, in Giappone, all'aeroporto "Haneda". La notizia è stata trasmessa dalla televisione giapponese "NHK" e dal quotidiano "New York Times". A bordo, insieme a sette medici e infermieri e membri dell'equipaggio, c'era anche un paziente. L'uomo stava per essere trasportato a Tokyo. Secondo quanto riferito da testimoni oculari, l'incidente, avvenuto a tarda sera, è stato descritto come "Una palla di fuoco nel cielo". Le prime ricostruzioni non escludono una perdita dai serbatoi.

Come riportato anche dall'autorità internazionale dell'aeroporto di Manila in una nota ufficiale, tutte le persone che erano a bordo dell'aereo sono morte. Il quotidiano Manila Bulletin scrive che l'aereo era stato assunto da Lion Air e dal paziente, un uomo di nazionalità canadese, il partner filippino-americano e sei cittadini filippini, tra cui quattro membri dell'equipaggio, un medico e un'infermiera. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di domenica 29 marzo 2020. Secondo le informazioni iniziali, l'aereo aveva lasciato l'aeroporto di Manila e si era diretto in Giappone con un paziente (di origine canadese), personale medico e attrezzature. L'aereo prese fuoco poco prima del decollo.

Come spiegato dalle autorità filippine, l'aereo della compagnia aerea Lion Air viene utilizzato dall'Istituto di ricerca per la medicina tropicale, in prima linea nella lotta contro il coronavirus, e viene utilizzato per trasportare attrezzature e dispositivi di protezione per gli operatori sanitari nelle province del arcipelago che sta combattendo contro il coronavirus. Le autorità filippine hanno avviato un'indagine per comprendere meglio le ragioni di questo incidente. I testimoni hanno parlato di una grande esplosione prima dell'incidente. La voce, secondo le prime voci, potrebbe essere stata causata dalla perdita di carburante.