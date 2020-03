Tom Hanks e Rita Wilson sono guariti dal Coronavirus e sono tornati a casa

Tom Hanks e suasi sono ripresi e sono tornati a Los Angeles dopo settimane in isolamento in Australia per il. Gli sposi del cinema arrivarono a Los Angeles a bordo di un jet privato e paparazzi in macchina, con il noto attore al volante, mentre tornavano a casa. La brutta avventura era iniziata in un viaggio d'affari e di piacere in Australia, dove entrambi erano andati a girare un film diretto da Baz Luhrmann su Elvis Presley. Nella terra dei canguri, i primi sintomi, lo stato di indisposizione in un momento di allerta globale e la decisione di sottoporsi a tamponi, risultati positivi. A quel tempo era ritenuto necessario rimanere in ospedale per alcuni giorni prima di costringerli alla solita quarantena in isolamento in casa.

Con un messaggio congiunto, diffuso sui loro social network, Tom Hanks e Rita Wilson avevano comunicato al mondo il contagio che li aveva sopraffatti, sebbene gli effetti sembrassero, fin dall'inizio, non molto preoccupanti. Tanto che dopo pochi giorni furono dimessi e Wilson fornì anche un numero di telefono per comunicare con i fan o con chiunque volesse ricevere le loro notizie. Un modo decisamente 3.0 di affrontare la malattia a casa e di accorciare le distanze.