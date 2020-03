Coronavirus, l’Italia supera i 10 mila morti e i 92 mila contagiati

I dati giornalieri sull'epidemia diforniti dalla protezione civile sono sempre più drammatici: oggi in Italia ci sono stati 889 morti e 1.434 recuperati. La cifra del nuovo quotidiano infetto è di 5.974, stazionaria rispetto agli ultimi giorni :

Le persone attualmente ammalate, sono 70.065 : 26.676 ricoverate in ospedale - 3.856 ricoverate in terapia intensiva (meno del 6% del totale) - 39.533 in isolamento domiciliare (il 56% del totale)