Polemiche su Barbara d'Urso ... attaccata dai veterinari

Oltre a ribadire che cani, gatti e animali domestici in genere non trasmettono Coronavirus, esperti e veterinari hanno preso il campo sul web per avvertire le persone che "la candeggina non dovrebbe assolutamente essere usata per disinfettare le zampe dei cani al ritorno da una passeggiata, anche se molto diluito in acqua ».

È, infatti, una sostanza tossica che può creare irritazione alla pelle e agli occhi e la cui inalazione o ingestione può causare gravi lesioni. Perché questo chiarimento? L'allarme è scattato poco dopo la trasmissione in diretta di Barbara D'Urso 26 marzo 2020. In uno spazio della trasmissione, la presentatrice ha intervistato in diretta streaming il veterinario Enrico Zibellini.

Il medico ha spiegato come pulire le zampe dei loro cani di ritorno da una passeggiata : «Dobbiamo fare una normale detersione e disinfezione delle zampe stando attenti ai polpastrelli per non irritarli quindi usando materiali disinfettanti molto diluiti, che possono essere a base di clorexidina o banalmente con della candeggina, ma molto diluita, e tamponare poi le zampe in modo da asciugarle». La conduttrice ha poi chiesto se sia necessario detergere anche il muso dell’animale. «È meglio stare attenti a parti delicate come occhi e mucose perché tutti i detergenti sono molto irritanti».

Queste indicazioni hanno sollevato un polverone di dissenso e preoccupazione tra attivisti per i diritti degli animali e specialisti del settore. Da giovedì sera, molti messaggi dei veterinari circolano sui social network che vogliono informare i loro clienti e contatti in modo da evitare assolutamente l'uso della candeggina. Molte richieste di rifiuto sono state inviate alla redazione della trasmissione, in particolare sulla pagina Facebook ufficiale. Luca Robutti, presidente dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Savona, ha dichiarato in un'intervista a La Stampa. "La candeggina non dovrebbe mai essere usata, neppure diluita."